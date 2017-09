Rainbow Six Siege: Operation Blood Orchid erscheint am 5. September - 4Players.de

Zwei neue Operator: Für Operation Blood Orchid rekrutiert das Rainbow-Team zwei der besten Agenten der S.D.U.: Lesion und Ying. Die neuen Operator werden für Inhaber eines Season Pass sofort freigeschaltet und stehen ihnen sieben Tage lang exklusiv zur Verfügung. Nach der Exklusivphase können alle Spieler die Operator mithilfe von Ansehen oder R6-Credits freischalten.

Freizeitpark: Das Rainbow-Team wurde gerufen, um eine Razzia in einem stillgelegten Freizeitpark an der Küste Hongkongs durchzuführen. Zwei der versiertesten Operator der S.D.U. wurden ausgewählt, um eine tödliche Razzia auf diesem anspruchsvollen Gelände anzuführen. Macht euch bereit, eine farbenprächtige und vielschichtige neue Karte voller dynamischer und rasanter Konfrontationen zu entdecken.

Blood-Orchid-Waffen-Designs: Bringt die 3. Saison des zweiten Jahres auf den Weg - mit vier brandneuen Blood-Orchid-Waffen-Designs und einem neuen Feature, das Polen repräsentiert: das Alembik. Dynastie, Rote Seide, Weißer Drache und Plinkys Arcade können bis zum Ende der aktuellen Saison auf die verfügbaren Waffen angewendet werden.

Operation Blood Orchid wird am 5. September 2017 für Rainbow Six Siege erscheinen. Mit Operation Blood Orchid treten zwei Operator (Lesion und Ying) der Special Duties Unit dem Rainbow-Team bei, um eine Razzia auf der "Freizeitpark-Karte" durchzuführen. Und zusammen mit dem Start der dritten Saison werden die Server aktualisiert (bessere Stabilität, Konnektivität, Performance etc.), Operator sowie Karten optimiert und die Datenstruktur verbessert. Texturen, dynamische und statische Beleuchtung und Himmelskuppeln werden u. a. verbessert. Die Liste mit Veränderungen findet ihr hier