Rainbow Six Siege: Operation White Noise mit der Karte "Mok Myeok" in Seoul - 4Players.de

In Operation White Noise, der vierten und finalen Season des zweiten Jahres (Year 2) von Rainbow Six Siege , wird es die neue Karte "Mok Myeok" hoch über der Skyline von Seoul (Südkorea), auf einem Funk- und Aussichtsturm, geben. Generell kämpft man sich durch das Restaurant, den Nachtclub, die Kunstgalerie und die Büros in den Stockwerken des Turms. Diesmal soll die Vertikalität des Schauplatzes eine wichtige Rolle spielen: "Wir wollten Höhenangst und ein Gefühl des Fallens zu erzeugen. Die Vertikalität und das Gefühl, ganz weit oben zu sein, spürt man drinnen genauso wie draußen", erklärt Jacques Wong, einer der Level-Designer. "Im Gegensatz zu anderen Karten, bei denen mehrere Wege zum Hauptgebäude führten, haben sich die Level-Designer diesmal für einen anderen Ansatz entschieden. Wong: "Das neue Feature nutzt die Struktur des Turms und erlaubt es den Spielern, sich nach unten und durch die Zugangspunkte hindurch abzuseilen. (...) Die Karte selbst ist ziemlich groß und wurde speziell so gestaltet, dass die Mehrheit der Kampfhandlungen im Zentrum stattfinden werden." Die Kämpfe sollen zunächst auf größerer Distanz beginnen und sobald man sich dem Zentrum des Turms nähert, sollen die Feuergefechte in engeren Abschnitten ausgetragen werden.Weitere Informationen über die neuen Operator und das White-Noise-Update gibt es im Livestream während der Pro League Finals am 18. und 19. November 2017.Letztes aktuelles Video: White Noise Map Teaser