Auch im dritten Jahr nach seinem Erscheinen wird Ubisoft den Online-Shooter Rainbow Six Siege laut einer Mitteilung des Publishers mit neuen Inhalten versorgen, darunter zwei Einsatzgebiete, acht Operatoren sowie die überarbeitete Version einer bereits bekannten Karte.Erstmals wird es außerdem einen vierwöchigen Koop-Event namens Outbreak geben. Einzelheiten dazu wird Ubisoft während des im kommenden Februar stattfindenden Six Invitational bekannt machen - Details zu den weiteren geplanten Inhalten folgen in Kürze. Bislang heißt es nur, dass während des Koop-Events zeitexklusive Verzierungen erhältlich sein werden.Wann genau das dritte Jahr offiziell beginnt, ist noch nicht bekannt. Ab 12. Dezember soll der Season-Pass der dritten Staffel erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: White Noise Map Teaser