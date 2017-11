Ubisoft stellt die Inhalte von Operation White Noise (finale Season von Year 2 in Rainbow Six Siege ) im folgenden Trailer vor. Operation White Noise beinhaltet eine neue Karte, die auf einem Aussichtsturm hoch über der Skyline von Seoul in Südkorea spielt. Drei neue Operator treten darüber hinaus dem Gefecht bei, davon zwei Mitglieder des 707. Special Mission Battalion aus Südkorea und ein polnischer Operator der GROM-Einheit. Der neue Inhalt von Year 2 Season 4 (Operation White Noise) ist seit gestern auf den technischen Testservern (PC) verfügbar.Letztes aktuelles Video: White Noise Gameplay Trailer