Rainbow Six Siege: Operation White Noise gestartet; mehr als 25 Millionen Spieler

Operation White Noise ist kurz nach dem zweijährigen Jubiläum von Rainbow Six Siege auf allen Plattformen verfügbar ( Change-Log ). Die neue Season (Year 2; Season 4) beinhaltet die Mok-Myeok-Turm-Karte, in der Team Rainbow hoch über der Skyline von Seoul in Südkorea auf einem Aussichtsichtsturm eingreifen muss. Zusätzlich werden dem Team Rainbow mit Operation White Noise drei neue Operator beitreten: Dokkaebi, Vigil und Zofia, die jeweils über spezielle Waffen verfügen. "Hack den Gegner mit Dokkaebi, sei unsichtbar für Kameras mit Vigil und verwende den doppelten Granatwerfer mit Zofia", schrieb Ubisoft.Außerdem teilt der Publisher mit, dass Rainbow Six Siege die Marke von 25 Millionen Spieler geknackt hat: "Die Investition in unsere Spieler ist das Kapital zum Erfolg des Spiels, wobei Langlebigkeit für uns immer wichtig ist. Im Laufe des Spiels haben wir die Entwicklung mit den Wünschen der Community im Hinterkopf fortgesetzt. Wir freuen uns zu sehen, dass der Community das Spiel gefällt, immer mehr Freunde eingestiegen sind und uns ein ums andere Mal beeindruckt und damit überrascht, was sie in dem Spiel zu leisten im Stande sind", sagt Alexandre Remy, Brand Director Rainbow Six Siege. Year 3 ist von Ubisoft Montreal kürzlich angekündigt worden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: White Noise Launch-Trailer