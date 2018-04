Rainbow Six Siege: Ubisoft meldet 30 Mio. Spieler - 4Players.de

Mehr als 30 Mio. Spieler haben sich seit dem Erscheinen von Rainbow Six Siege im Spiel angemeldet, wie Ubisoft bekannt gemacht hat. Das nachfolgende Video begleitet die Mitteilung. Einige der langjährigen Fans beschreiben darin, wie und warum sie bereits hunderte Stunden in den Shooter gesteckt haben.Brand Director Alexandre Remy kommentiert die 30-Mio.-Marke mit den folgenden Worten: "Im Namen des gesamten Teams danken wir unserer vielfältigen internationalen Gemeinschaft für die Unterstützung. Die Spieler sind das Wichtigste für unser Spiel. In den letzten drei Jahren haben wir uns bemüht, eine Gemeinschaft zu schaffen, die auf Transparenz aufbaut, während wir die immer größer werdende Welt von Rainbow Six Siege weiterentwickeln. Wir fühlen uns unglaublich geehrt, diesen Meilenstein erreicht zu haben, und wir werden weiterhin alles tun, um Spieler für unser Spiel zu begeistern."Selbstverständlich sollen in den kommenden Jahren zudem weitere Inhalte hinzugefügt werden: Aus 100 Operatoren soll man irgendwann wählen können und auch die Pro League will Ubisoft weiter fördern.Letztes aktuelles Video: 30 Mio Spieler