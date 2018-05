Rainbow Six Siege: eSports: Tickets für das Six Major in Paris - 4Players.de

3-Tage-Standard-Pass für 60 Euro

3-Tage-Diamond-Pass für 150 Euro, beinhaltet exklusive Vorteile wie Premium-Sitzplätze, Eintritt durch den Diamond-only-Eingang und eine Tasche gefüllt mit offiziellen Rainbow-Six-Items: Eine Kappe, einen Season-2-Chibi und ein exklusives T-Shirt, welches von Community-Designern entworfen wurde. Diese Tickets sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

13. bis 15. August: Gruppenphase (nicht für die Öffentlichkeit zugänglich)

17. August: Viertelfinale

18. August: Halbfinale

19. August: Finale

Die Tickets für das "Six Major" in Paris, das vom 17. bis zum 19. August in Paris ausgetragen wird, sollen laut Ubisoft im Laufe des Tages erhältlich sein. Es ist das bisher größte Rainbow-Six-E-Sport-Event in Europa. Nach einer Gruppenphase, die am 13. August beginnen wird, werden sich die acht qualifizierten Teams in der Majors-Endrunde in der Paris Expo - Porte de Versailles gegenüberstehen.Tickets für das Six Major Paris sind nun in zwei verschiedenen Ausführungen im Handel erhältlich:Jeder Fan, der am Event teilnimmt, wird einen Six-Major-Talisman für das Spiel erhalten, unabhängig davon, welche Passkategorie gebucht wurde. Tickets sollen bei ticketmaster.fr angeboten werden.Das Programm des Six Major Paris wird wie folgt aussehen:"Wie die Qualifikation für das Major Six Paris ablaufen wird, wird während dem Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 7-Finale enthüllt. Dieses Finale findet vom 19. bis 20. Mai in Atlantic City, New Jersey statt. Die 16 qualifizierten Teams werden um ein Preisgeld von 350 000 $ spielen. Dies hebt das gesamte Preisgeld der offiziellen Year 2018-2019-Turniere auf 1.400.000 Dollar an. (...) Das Six Major Paris ist Teil des neuen Tom Clancy's Rainbow Six Pro League-Formats. Dieses Format wurde im Januar angekündigt und wird im Juni, mit der Pro League Season 8, an den Start gehen. Jedes Jahr wird nun aus zwei 6-Monate dauernden Pro League Seasons (Juni-November und Dezember-Mai) bestehen, die von 2 Major-Turnieren begleitet werden. Diese sind: Das traditionelle Six Invitational im Februar und ein neues Turnier im Sommer, das Six Major, das zum ersten Mal in Paris stattfinden wird."Letztes aktuelles Video: 30 Mio Spieler