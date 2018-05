Rainbow Six Siege: Trailer zeigt die neue Karte in der Toskana - 4Players.de

Mit der Operation Para Bellum (Season-2-Update für das dritte Jahr) wird die neue Karte "Villa" in Rainbow Six Siege eingeführt. Villa ist die 19. Karte in dem Shooter von Ubisoft und spielt in einer luxuriösen Villa in der Toskana. Einen ersten Blick auf die Karte könnt ihr im folgenden Video werfen. Ubisoft : "Die Villa wurde speziell im Hinblick auf einen wettkampforientierten Showdown gestaltet. Sie bietet mit breiten Treppen, engen Tunneln und geheimen Falltüren eine Bühne für vielfältiges Gameplay. Lasst euch von dem üppigen Dekor nicht täuschen - die Villa ist tödlich: Manche der Fußböden sind zerstörbar und können euch eurer Deckung berauben. Das Grundstück gehört den Vinciguerras, einem gefährlichen Mafia-Klan, der für seine Schmuggelaktivitäten berüchtigt ist. Das Haus ist ihr Rückzugsort - hier führen sie ein Leben im Luxus und sammeln seltene Kunstwerke. Die derzeitige Situation in Kurzfassung: Vor der großen Razzia verbrennen die Vinciguerras Dokumente und schaffen ihr Vermögen außer Landes. Doch sie haben Wind von Operation Para Bellum bekommen und sind geflohen. Sie hinterlassen ein Chaos, in dem überall wichtige Informationen zu finden sein könnten."Das Update wird zwei "defensivstarke" italienische Operator sowie die Karte "Villa" umfassen. Operation Para Bellum wird auch das Pick-&-Ban-System einführen. Hier wird jede Seite versuchen, den gegnerischen Pick während der Banphase zu kontern, dies soll dem Spiel eine weitere taktische Ebene hinzufügen. Season 2 des dritten Jahres soll während des Pro-League-Finales vom 19. bis 20. Mai 2018 ausführlich vorgestellt werden.Letztes aktuelles Video: Operation Para Bellum - Villa