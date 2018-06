Rainbow Six Siege: Operation Para Bellum gestartet - 4Players.de

Platzierbare kugelsichere Kameras

Neue Konter-Entschärfungsanimation

Dropshotting-Anpassungen

Waffensicht-Ausrichtungsfehler-Anpassungen

Neue Observationswerkzeugverwaltung

Operator-Geschwindigkeitsanpassung

Echo-Buff

'Clubhouse'-Karten-Buff

Discovery Playlist

Operation Para Bellum in Rainbow Six Siege ist ab heute auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Laut Ubisoft ist Para Bellum eines der größten Inhaltsupdates bisher. Operation Para Bellum beinhaltet die beiden Verteidigungs-Operator Alibi und Maestro sowie die im ländlichen Italien angesiedelte Karte "Villa". Dazu umfasst Year 3 Season 2 ein neues Intel-Gerät, Anpassungen der Operator-Geschwindigkeit, kugelsichere Kameras, verschiedene Veränderungen (siehe unten) sowie die neue Auswahl-und-Sperre-Funktion. Die Spieler haben die Möglichkeit, Para Bellum ab heute per Ansehen oder R6-Credits zu erwerben."Das Land gehört den Vinciguerra, einem gefährlichen Familienclan, der für seine Schmuggel-Aktivitäten bekannt ist. Das Haus dient ihm als Rückzugsort für seinen verschwenderischen Lebensstil und die Sammlung wertvoller Kunstwerke. Die Spieler erreichen die Villa zu einem kritischen Zeitpunkt: Die Vinciguerra vernichten ihre Dokumente und verfrachten ihre Wertgegenstände vor der großen Razzia. Doch sie haben Wind von Operation Para Bellum bekommen und sind eilig geflohen, wobei sie wertvolle Informationen zurückließen, die nur darauf warten zu Tage gefördert zu werden."ist eine Undercover-Infiltrations-Spezialistin der italienischen Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S). Sie ist eine listige Kontrahentin mit der Begabung, kriminelle Netzwerke zu infiltrieren. Alibi zeichnet sich durch ihr vielfältig einsetzbares Prisma aus. Prisma ist ein Mechanismus, der es Alibi erlaubt, eine realistische Projektion von ihr in einer ruhenden Position zu erschaffen. Wenn ein Gegner dieses Hologramm berührt oder darauf schießt, wird er für wenige Sekunden markiert und sichtbar gemacht. Sobald man das Prisma draußen einsetzt, löst dies eine falsche Verteidiger-draußen-gesichtet-Warnung für die Angreifer aus. Um einen Überraschungsmoment zu ermöglichen, verschleiert das Prisma die Identität jedes Verteidigers, der gerade draußen ist. Jeder Schuss, jeder Nahkampfangriff und jede Explosion wird das Prisma beschädigen und durch es hindurchgehen, wodurch der Spieler vermeiden sollte, in direkter Nähe von Alibis Hologramm zu stehen.""Der neue Operatorist ein weiteres Mitglied der G.I.S.. Er nahm an verschiedenen Einsätzen im Irak teil und zog sich bei einem Bombenanschlag auf offener Straße Narben im Gesicht zu. Maestro besitzt ein ferngesteuertes, schusssicheres Geschütz, welches durch Rauch hindurchschauen und starke Laserstrahlen abfeuern kann. Einmal auf dem Boden oder der Wand angebracht, kann Maestro das Geschütz nutzen, um aus der Ferne das Areal zu überwachen und eine Übersicht des Gebietes zu ermöglichen. Öffnet sich die Kamera, um einen Laserstrahl abzufeuern, kann dem dadurch freigelegten Kern Schaden zugefügt werden. Sollte der Kern nicht freigelegt werden, kann das Geschütz durch Schüsse oder Nahkampf nicht beschädigt werden. Zudem kann das Geschützt durch Rauch sehen.""Operation Para Bellum führt ebenso die neue Pick-und-Ban-Funktion ein. Diese Funktion bietet eine weitere strategische Ebene im Wettkampf, denn jedes Team versucht die Auswahl des Gegners während der Bannphase zu kontern. Spieler erwarten spannende Wendungen, wenn im letzten Moment ein Team einen unerwarteten sechsten Operator auswählt. Die neue Pick-und-Ban-Funktion wird in benutzerdefinierten Spielen verfügbar sein."Das Update beinhaltet außerdem:Letztes aktuelles Video: Operation Para Bellum jetzt verfuegbar