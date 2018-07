Rainbow Six Siege: Trailer zur Dokumentation Another Mindset - 4Players.de

PickleRick schrieb am 11.07.2018 um 12:52 Uhr

Ich hab kürzlich versucht in das Spiel rein zu kommen, da ich Taktikshooter an und sich sehr schätze.

Ich bin, glaub ich, zu alt geworden. Ich bin unfassbar schlecht und das geht mir alles viel zu schnell. Sobald ich jemanden sehe und denke: "Oh, da ist einer!" bin ich quasi schon tot. Dabei sieht es für mich häufig so aus, als würde der andere ich Bruchteilen einer Sekunde unglaublich schnell reagieren und in der Wiederholung sehe ich dann, dass der recht lange Zeit hatte. Diese Diskrepanz verstehe ich nicht und mir ist das Spiel einfach zu hektisch, wenn es ins 1on1 geht.

Im krassen Gegensatz dazu steht dann der Rest des Gameplays, das ein Team ja dazu zwingt ziemlich derbe zu "campen", hätte man früher gesagt. Ich hab ja früher schon immer gesagt, dass es in Taktikshootern kein "Campen" mehr gibt, aber ich würde mir wünschen, es gäbe auch mal andere Modi, die denen in Counter-Strike ähneln und etwas mehr Bewegung in beiden Teams fördern.

So macht oftmals jeder nur kleine Löcher in die Wand, versucht einen Blick zu erhaschen und häufig hab ich in der Folge gerne mal keine Ahnung, was mich denn jetzt von wo schon wieder gekillt hat.

Git gud, ich weiß...

Ich würde das Spiel echt gerne mögen, aber irgendwie zündet es nicht und da als Kanonenfutter rum zu rennen macht auf Dauer auch keinen Spaß.