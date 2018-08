Rainbow Six Siege: Am Wochenende auf allen Plattformen kostenlos spielbar - 4Players.de

Am Wochenende ist Ubisofts exzellenter Taktik-Shooter Rainbow Six Siege einmal mehr kostenlos spielbar - sowohl auf PC als auch auf PlayStation 4 und Xbox One. Tatsächlich können neugierige Operatoren schon morgen loslegen: Auf PC dauert die Probezeit vom 16. August, 19:00 Uhr bis zum 19. August, 22:00 Uhr, auf PS4 vom 16. 8., 15:00 Uhr bis 20. 8., 15:00 Uhr und auf Xbox One vom 16. 8., 9:00 Uhr bis 20. 8., 9:00 Uhr.