Rainbow Six Siege: Details zur vierten und letzten Season des dritten Jahres: Operation Wind Bastion - 4Players.de

Operation Wind Bastion ist die vierte und letzte Season des dritten Jahres von Rainbow Six Siege. Ubisoft erweitert den Multiplayer-Shooter mit einer Angreiferin und einem Verteidiger (Nomad und Kaid) sowie der neuen Karte "Festung", die eine militärische Trainingseinrichtung und gleichzeitig das Zuhause von Kaid ist.In dieser Season werden sich eine Angreiferin und ein Verteidiger, Nomad und Kaid, den Siege-Operatoren anschließen. Bewaffnet mit ihrem AK-74M und ARX200 benutzt Nomad ihren AirJab-Werfer und Granaten mit Annäherungszünder, um die Verteidiger aus der Deckung zu treiben und sie vor dem angreifenden Team bloßzustellen. Unterdessen nutzt Kaid seine Rtila Elektro-Kralle, um alle Metallobjekte in der Nähe zu elektrisieren, zum Beispiel verstärkte Wände, Stacheldraht, einsetzbare Schilde usw. Seine AUG A3 und TCSG12 machen ihn zu einem mächtigen Verteidiger und starken Konter gegen "Hardbreacher".Zusätzlich zu diesen beiden Charakteren können die Spieler die neue Karte Festung erkunden, eine Lehmziegel-Kasbah, die von der Architektur der südlichen Region Marokkos inspiriert wurde. "Es handelt sich um eine militärische Übungsanlage, die sich durch eine gute Bewegungsfreiheit zwischen den Etagen, einem begehbarem Dach und viele gefährliche Sichtlinien und Flanken auszeichnet."Darüber hinaus wird mit Season 4 des dritten Jahres der Shop neu gestaltet, um ihn benutzerfreundlicher zu machen. So wird der Shop beispielsweise eine neue Vollbildansicht für Waffen und ein vereinfachtes Design bieten - sowie die Möglichkeit, innerhalb einer Kategorie nach links und rechts zu blättern, um weitere Änderungen vorzunehmen.Der Test-Server für Operation Wind Bastion startet am 19. November 2018 auf PC. Ubisoft: "Der Test-Server ist eine alternative Version von Rainbow Six: Siege. Darauf erhalten Spieler die Möglichkeit, Spielfunktionen zu testen, die später ins Hauptspiel übernommen werden. Ein durchgängiges Spielerlebnis ist auf dem Test-Server allerdings nicht garantiert. Spieler sind dazu eingeladen, ihre Erfahrungen und Eindrücke auf der Rainbow Six-Fixing-Plattform zu dokumentieren, um so zu einer Optimierung des Spielgeschehens beizutragen: https://r6fix.ubi.com/ ."