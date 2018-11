Rainbow Six Siege: Selbstzensur gestoppt: "Ästhetische Veränderungen" werden rückgängig gemacht - 4Players.de

Screenshot - Rainbow Six Siege (PC) Screenshot - Rainbow Six Siege (PC) Screenshot - Rainbow Six Siege (PC) Screenshot - Rainbow Six Siege (PC) Screenshot - Rainbow Six Siege (PC)

Ubisoft hatte Anfang des Monats angekündigt, einige "ästhetische Veränderungen" an Rainbow Six Siege vornehmen zu wollen, damit sie eine Version des Spiels global anbieten können und nicht mehrere Versionen gleichzeitig betreiben müssen. Diese optischen Veränderungen hatten mit der Veröffentlichung des Multiplayer-Shooters in Asien bzw. vielmehr in China zu tun.Der Plan sah es laut DSOG vor, zum Beispiel die Blutdarstellung in der Umgebung, Glücksspiel-Elemente, Totenkopf-Symbole und sexualisierte Inhalte zu entfernen bzw. zu zensieren. Beispiele zu den Änderungen, die mit Operation Wind Bastion ins Spiel (Year 3 Season 4) kommen sollten, findet ihr hier oder in der Galerie weiter unten. Obwohl die Entwickler stets beteuerten, dass die Veränderungen überhaupt keinen Einfluss auf den eigentlichen Spielablauf haben würden, äußerten viele Spieler ihren Unmut über diese Selbstzensur und verfassten zum Beispiel zahlreiche negative Reviews auf Steam Auf diese Bedenken der Community hat Ubisoft nun reagiert: "Wir haben in der letzten Woche an Lösungen gearbeitet und uns dazu entschlossen, alle ästhetischen Veränderungen rückgängig zu machen. Wir werden diese Veränderungen zeitgleich mit der Veröffentlichung von Wind Bastion rückgängig machen, sodass kein Spieler davon betroffen sein wird. Wir bitten euch um Geduld, falls doch noch einige Elemente erhalten bleiben. Wir werden sie alle vorsichtig entfernen - im Rahmen unserer Möglichkeiten und des kleinen Zeitfensters und mit der niedrigsten Auswirkung auf das Erscheinungsdatum der Season und unsere Stabilität.""Wir haben die Konversation mit unserer Community in den letzten Wochen genau mitverfolgt, parallel zu den üblichen Diskussionen in unserem internen Ubisoft-Team. Wir wollen sicherstellen, dass das Erlebnis für alle unsere Spieler, vor allem für diejenigen, die schon von Anfang an dabei sind, so nah wie möglich an der ursprünglichen künstlerischen Intention bleibt. Aktuelle Spieler in asiatischen Gebieten können weiterhin dasselbe Spiel wie andere Spieler genießen."Letztes aktuelles Video: Operation Wind Bastion Gameplay