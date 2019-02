Rainbow Six Siege: Kostenloses Wochenende und Überarbeitung der Editionen - 4Players.de

Ubisoft hat angekündigt, dass Rainbow Six Siege vom 14. bis zum 17. Februar auf PC und bis zum 18. Februar auf PlayStation 4 und Xbox One kostenlos spielbar sein wird ( Details ). Darüber hinaus hat der Publisher die verfügbaren Editionen in Bezug auf "Year 4" des Spiels überarbeitet und verändert."Durch die Implementierung eines skalierbaren Preissystems wird Year 4 von Tom Clancy's Rainbow Six Siege permanente Preissenkungen für DLC-Operator einführen. Ältere DLC-Operator werden kostengünstiger und leichter freizuschalten sein", heißt es - zum Ubisoft-Store (inkl. Rabattaktion).Starter Edition"Die PC Starter Edition wird aus den digitalen Stores entfernt. Alle aktuellen Besitzer der Starter Edition erhalten automatisch ein Upgrade auf die Rainbow Six Siege Edition. Für aktuelle Besitzer der Starter Edition wird jeglicher Fortschritt sowie alle freigeschalteten Inhalte übernommen. Durch das Entfernen der Starter Edition sparen alle neuen Spieler ca. 150 Stunden, indem sie alle Basis-Operator zu den aktuellen Tarifen des Progressionssystems freischalten."Rainbow Six Siege Edition"Die Tom Clancy's Rainbow Six Siege Edition beinhaltet Zugang zu allen Karten & Inhalten und führt das Progressionssystem zur Freischaltung aller 20 bisherigen Operator wieder ein. Diese Edition kostet 19,99 Euro und ist auf dem PC verfügbar."Deluxe Edition"Die Deluxe Edition beinhaltet alle Inhalte der Rainbow Six Siege Edition sowie der Year 1 Operator. Diese Edition ist für 29,99 Euro auf dem PC und 39,99 Euro auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich."Gold Edition"Die Gold Edition bietet alle Vorteile der Deluxe Edition plus den Year 4 Pass, der einen frühen Zugang zu allen 8 Year 4 Operators ermöglicht. Weitere Infos zum Year 4 Pass gibt es hier . Diese Edition wird für 59,99 Euro auf dem PC und für 69,99 Euro auf der PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein."Ultimate Edition"Die Ultimate Edition schaltet alle Operator des Spiels bis zum Ende des Year 3 frei und beinhaltet zudem alle Vorteile des Year 4 Pass (Operator inklusive). Diese Version bietet Zugang zu allen 52 Operator, inklusive der DLC-Operator. Diese Edition wird für 99,99 Euro auf dem PC und 109,99 Euro auf der PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein."Die vollständige Enthüllung der Season 1 von Year 4, Operation Burnt Horizon, erfolgt in Montreal während des Six Invitational 2019 am Sonntag, den 17. Februar. Zuschauer können die Veranstaltung ab 19:30 Uhr bei Twitch verfolgen.Letztes aktuelles Video: Kostenloses Wochenende