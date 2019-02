Rainbow Six Siege: Operator, Karten und Verbesserungen: Die Pläne von "Jahr 4" im Überblick - 4Players.de

Ubisoft hat beim Six Invitational 2019 die Pläne für das vierte Jahr von Rainbow Six Siege konkretisiert . Nach der Einführung von zwei australischen Operator und der Outback-Karte in Saison 1 werden in Saison 2 jeweils ein neuer Operator aus den USA und Dänemark hinzukommen. Eine neue Karte ist nicht geplant, stattdessen wird die Karte Kafe überarbeitet (neuer Balkon im dritten Stock; Treppe wurde vom ersten in den zweiten Stock verlegt). In der dritten Saison stoßen neue Operator aus Peru und Mexiko hinzu. Zudem wird die Kanal-Karte überarbeitet (Tunnel verbindet Gebäude). In der vierten Saison gibt es neue Operator aus Kenia und Indien - sowie eine Überarbeitung der Karte Theme Park (zu dunkel, zu viele Versteckplätze).Die Entwickler planen Lion und Glaz abzuschwächen. Lion kann zwar schneller das Areal nach Feinden abscannen, aber die Positionen der Gegner sind kürzer sichtbar und nur als rote Pings (nicht als vollständige Konturen). Das Thermal-Zielfernrohr von Glaz wird nur noch Feinde enthüllen, während er stillsteht. Ansonsten möchte Ubisoft versuchen, toxisches Verhalten in Gruppen und Team-Killing stärker zu bestrafen - an Teamkollegen angerichteten Schaden wird stellenweise rückgängig gemacht, dafür wird aber der Team-Killer sanktioniert. Maßnahmen gegen "Lean Spam" werden ebenso getestet. Des Weiteren wird eine reine Newcomer-Bomben-Playlist für Spieler zwischen Level 1 und 50 eingeführt, die nur aus drei Karten besteht. Der einsetzbare Schild wird übrigens bald die gesamte Tür verdecken.Das neue gestaffelte Kostensystem für Operator sieht folgendermaßen aus: Charaktere aus dem ersten Jahr von Rainbow Six Siege kosten 10.000 Ansehen. Figuren aus dem zweiten Jahr liegen bei 15.000. Operator aus dem dritten Jahr sind bei 20.000. Die Neulinge aus dem vierten Jahr kosten 25.000. Ubisoft hat zudem den neuen CGI-Trailer "The Hammer and the Scalpel" veröffentlicht: "Im Lauf der Jahre hat Aurelia 'Six' Arnot eine kleine Gruppe der fähigsten Operator aus der ganzen Welt versammelt, um die Gesellschaft vor gefährlichen Gruppierungen wie den Weißen Masken zu beschützen. Mit einer nachweislichen Erfolgsgeschichte akzeptierte Six eine Position im Außenministerium der Vereinigten Staaten und kämpfte darum, dass das Rainbow-Team seine wichtige Arbeit fortsetzen kann. Einen Ersatz für Six zu finden, war schwierig, aber sie hatte den perfekten Kandidaten schon die ganze Zeit über betreut: ihren Langzeit-Berater Harishva 'Harry' Pandey."