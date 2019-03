Rainbow Six Siege: Startschuss für "Operation Burnt Horizon" - 4Players.de

"Zuerst veröffentlichen wir eine neue Multiplayer-Spielliste für Spieler unter Stufe 50, die sogenannte Neuling-Spielliste, die ihnen helfen soll, die Grundlagen von Rainbow Six Siege zu erlernen. Sie spielen den Bomben-Modus auf klassischen Karten, die am repräsentativsten für das Kern-Gameplay des Spiels sind, nämlich Chalet, Bank und Konsulat. Die Angreifer stimmen über einen Team-Spawn-Punkt ab, während auf der Verteidigerseite die Bombenstandorte durch das Spiel automatisch bestimmt werden.

Für Rainbow Six Siege ist "Operation Burnt Horizon" (Year 4, Season 1) veröffentlicht worden. Da Ubisoft die Dateistruktur des Spiels optimiert hat, sind die Updates relativ groß geworden. Die Downloadgrößen betragen 54 GB auf PC, 33 GB auf PS4 und 38 GB auf Xbox One."Operation Burnt Horizon" bringt zwei neue Operator (Gridlock und Mozzie) und die Karte neue Tankstellen-Karte "Outback". Alles dreht sich diesmal um Australien."Burnt Horizon bringt zwei neue Operator, den Angreifer Gridlock und den Verteidiger Mozzie, beide seit Jahren Freunde im Australian Special Air Service Regiment (SASR) Platoon. Gridlock verwendet Trax-Stacheln, eine tragbare Version von Nagelstreifen, die bei Aktivierung ein hexagonales Nagelbündel einsetzt. Wenn Verteidiger auf sie treten, verursachen die Trax-Stacheln Schaden und verlangsamen sie, was dieses Gadget zu einem guten Instrument zur Kartenkontrolle macht. In der Zwischenzeit kann Mozzie seinen Schädlings-Werfer einsetzen. Einmal abgefeuert, rastet der kleiner Schädling auf der nächsten feindlichen Drohne ein und verdeckt ihre Kamera. Anschließend initiiert der Schädling dann eine Überbrückungssequenz, um die Drohne zu hacken und Mozzie die volle Kontrolle zu geben. Neben diesen beiden neuen Operator stellt Burnt Horizon die Karte Outback vor, eine einsame Tankstelle, die auf einer der legendären Autobahnen Australiens vergessen wurde. Outback gliedert sich in drei verschiedene Abschnitte - die Garage, das Motel und das Restaurant - die alle einzigartig und deutlich erkennbar sind, auch aus der Ferne. Outback ist eine mittelgroße Karte, so dass die Spieler keine weiten Wege gehen müssen, um alternative Routen zu finden."Neu sind ebenfalls die "Neuling-Spielliste" und Updates für die Locker-Spielliste.Es folgen Auszüge aus den Patch-Notes ( Teil #1 und Teil #2 )."AshLesionMaverickDokkaebiCapitaoClashSprengladungenWir wollten, dass für Angreifer der Einsatz von Sprengladungen sicherer und zugleich leichter wird.Exzessives Hocken und LehnenWir haben einen Weg gefunden, um die Vorteile durch exzessives Hocken und Lehnen im Spiel deutlich einzuschränken. Aktuell erlaubt es die Spieler-Animation, sich ruckartig von links nach rechts zu lehnen. Zudem kann die Hocken-Animation teilweise übersprungen werden. Damit dies nicht mehr ausgenutzt werden kann, werden wir es in der ersten Saison von Jahr 4 beheben. Wir werden dies nach der Fehlerbehebung weiter beobachten und die nötigen Schritte unternehmen, falls das gewünschte Ergebnis nicht erreicht werden sollte.Fortgeschrittener EinsatzWir testen eine Änderung am fortgeschrittenen Geräteeinsatz für alle Spieler. Wir sind der Ansicht, dass der fortgeschrittene Geräteeinsatz die beste Methode ist, um Rainbow Six Siege zu spielen, denn so erhaltet ihr mehr Kontrolle über euren Operator und profitiert von einem fließenderen Spielgefühl. Wie immer verfolgen wir das Feedback auf dem Testserver. Bitte sagt uns also, was ihr davon haltet!Drehung des Schild-OperatorsWenn der Schild-Operator sich auf der Stelle dreht, kommt es zu einer leichten Verzögerung, bevor der Oberkörper mit dem Schild mit den Beinen gleich ausgerichtet ist. Dies kann zu einer Diskrepanz zwischen der Ego- und der Dritte-Person-Perspektive führen. Wir werden dies so ändern, dass die Links-Rechts-Bewegung fließender erscheint, damit Ego- und der Dritte-Person-Perspektive aufeinander abgestimmt sind.SSB-ZurücksetzungMit Beginn der ersten Saison von Jahr 4 werden wir das Feature zum Zurücksetzen der Spielersuche-Bewertung (SSB) aktivieren. Sobald ein Cheater gesperrt wird, setzt dieses Feature Gewinne und Verluste bei der Spielersuche-Bewertung zurück – und zwar bei sämtlichen Spielern, die an Matches teilgenommen haben, an denen der gesperrte Cheater im Verlauf dieser Saison beteiligt war. Dieses System steigert eure Spielersuche-Bewertung nicht über eure maximale Wertung für die aktuelle Saison hinaus."