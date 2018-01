The Red Solstice wird derzeit kostenlos bei Humble angeboten

Bei Humble wird wieder ein Spiel kostenlos angeboten , und zwar The Red Solstice von Ironward und Nkidu Games für PC via Steam. Der ursprüngliche Preis war 16,49 Euro. Das 100%-Rabatt-Angebot gilt noch eineinhalb Tage.Zu unserem Test von The Red Solstice: Sie wähnten sich in Sicherheit... die Wenigen, die der großen Seuche im Jahr 2060 entfliehen konnten. Ihr Preis: Jetzt kämpfen sie auf dem Mars gegen Abtrünnige und Monster. Sie haben den Kontakt zur Kolonie verloren, die sie "Hauptstadt" nennen. Acht Soldaten sollen deshalb nach dem Rechten sehen - acht Kämpfer, die im Onlinespiel zusammenkommen, um gemeinsam durch die Hölle zu gehen.Letztes aktuelles Video: The Red Solstice Free Update