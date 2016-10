The Last of Us: Remastered: Update bringt nachträgliche PS4-Pro- und HDR-Unterstützung - 4Players.de

Last Of Us updated for PS4 Pro. Can't wait for Uncharted 4. @Wario64 pic.twitter.com/rigkshff40 — ATW Tech (@AlienwareGamin5) 1. November 2016

Naughty Dog hat eine Aktualisierung für The Last of Us - Remastered veröffentlicht, die der PS4-Neuauflage (zum Test) unseres Spiel des Jahres 2013 sowohl PlayStation-4-Pro- als auch HDR-Unterstützung spendiert, wie DualShockers berichtet . Dabei solle man die Wahl haben, den Titel entweder in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde oder in 4K mit 30 Fps zu spielen. Zudem soll das Update (1.07) die Stereo-Tonqualität verbessern:Die PlayStation 4 Pro wird ab dem 10. November 2016 für 399 Euro erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Left Behind Standalone-Trailer