The Last of Us: Licht und Schatten beim Patch 1.08 für PlayStation 4 Pro - 4Players.de

Naughty Dog hat einen neuen Pro-Patch für The Last of Us veröffentlicht. Doch wie Digital Foundry in seiner Analyse festgestellt hat, bringt das Update nicht nur Verbesserungen mit sich: Zwar wurde die vormals noch schwankende Bildrate verbessert, doch bei der gewählten Auflösung von 1080p treten Kanten jetzt deutlicher hervor, weil im gleichen Atemzug auch das Anti-Aliasing verringert wurde. Die Qualität der Schattendarstellung wurde allerdings erhöht, doch hat man im Gegensatz zu Rise of the Tomb Raider hier nicht mehrere Varianten zur Auswahl, um die Grafik seinen eigenen Präferenzen anzupassen. Es dürfte sich den einen oder anderen Spieler geben, der grobe Schatten für stärker geglättete Kanten in Kauf nehmen würde. Trotzdem merkt Digital Foundry am Ende an, dass Last of Us in der aktuellen Version auf der PS4 Pro den bisherigen technischen Höhepunkt markiert.Letztes aktuelles Video: Left Behind Standalone-Trailer