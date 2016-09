Dear Esther: Umsetzung als Theaterstück geplant - 4Players.de

Dear Esther, das erste Spiel des unabhängigen Studios The Chinese Room, soll als Theaterstück konzipiert werden. Das schreibt PC GamesN und gibt an, dass die Ur-Aufführung bereits am 14. Oktober in der Milton Court Concert Hall in London stattfinden soll. Aus Beschreibungen auf der Barbican-Webseite geht hervor, dass das der Titel live gespielt und auf eine Leinwand projiziert sowie von weiteren Live-Komponenten umrahmt werden soll. Dazu zählt ein Auftritt der BAFTA-Gewinnerin und Komponistin Jessica Curry sowie das Mitwirken des BAFTA-nominierten Erzählers Oliver Dimsdale.Das Theaterstück fällt zeitlich mit der Landmark Edition von Dear Esther zusammen. Dabei handelt es ich um ein Remaster des 2009 veröffentlichten Spiels, das erstmals für Konsolen und erscheint und Besitzers des Originals auf dem PC ohne weitere Kosten zur Verfügung gestellt wird. In unserem Test hat Dear Esther damals mit einer Wertung von 90% den Platin-Award abgeräumt.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer