Dear Esther: Überarbeitete "Landmark-Edition" im Launch-Trailer - 4Players.de

Heute erscheint die überarbeitete "Landmark-Edition" des Adventures Dear Esther für die PS4. Im Gegensatz zur ursprünglichen Version, die auf der Source Engine basierte, setzt diese auf die Unity Engine 5. Außerdem wurden alle Soundeffekte überarbeitet. Untertitel in deutscher Sprache werden ebenso geboten. Neben den technischen Veränderungen sind Kommentare der Entwickler in einem speziellen Modus enthalten. Spieler, die Dear Esther bereits besitzen, erhalten die Landmark-Edition kostenlos. Die PC-Version soll in Kürze folgen.Letztes aktuelles Video: Landmark-Edition