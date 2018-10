Command & Conquer: Electronic Arts verspricht PC-Rückkehr; Pläne für Remaster und Jubiläum werden ausgelotet - 4Players.de

Electronic Arts scheint die Rückkehr von Command & Conquer vorzubereiten, und zwar auf dem PC. Jim Vessella (Produzent bei Electronic Arts) wandte sich in einem offenen Brief an die Betreiber von OpenRA (Open-Source-Revival-Projekt) und kündigte an, dass sie die Stimmen aus der Community laut und deutlich nach der Ankündigung von Command & Conquer: Rivals (für Smarthones) gehört hätten. Demnach hätten sie bei Electronic Arts bereits mehrere Ideen zum Remastering der klassischen PC-Spiele ausgelotet und hätten den ersten Schritt zur Feier des 25-jährigen Jubiläums schon getan. Die Echtzeit-Strategie-Reihe feiert im August 2020 ihr 25. Jubiläum. Der erste Teil (Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt) erschien 1995.Auszüge aus dem Statement : "Mein Name ist Jim Vessella, und ich bin Produzent bei Electronic Arts. Vor zehn Jahren hatte ich das Vergnügen, im Produktionsteam von Command & Conquer 3 und Red Alert 3 zu arbeiten, zusammen mit dem Lead Producer für Kane's Wrath. (...) Wie die meisten von euch vielleicht wissen, haben wir kürzlich Command & Conquer: Rivals angekündigt, ein Handyspiel im Command-&-Conquer-Universum. Nach der Enthüllung von Rivals haben wir euch laut und deutlich gehört: Die Command-&-Conquer-Community will auch, dass das Franchise auf den PC zurückkehrt. Und als Fan von C&C seit über 20 Jahren, könnte ich selbst nicht mehr zustimmen. In diesem Sinne haben wir einige spannende Ideen zum Remastering der klassischen PC-Spiele ausgelotet und bereits den ersten Schritt zur Feier des 25-jährigen Jubiläums getan."Vessella fordert die C&C-Fans auf, Rückmeldungen zu geben und Ideen zu sammeln - zum Beispiel im OpenRA-Foren . "In den nächsten Wochen werden wir auf verschiedene Weise mit den Fans sprechen", heißt es weiter.