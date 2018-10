Command & Conquer: Produzent bestätigt: "Keine Mikrotransaktionen in einem C&C Remaster" - 4Players.de

Die Ankündigung , dass bei Electronic Arts darüber nachgedacht wird, Remaster von Command-&-Conquer-Spielen zu entwickeln, rief ein geteiltes Echo hevor, vor allem aufgrund der vielfach kritisierten Monetarisierungsstrategien des Publishers - wie das Lootboxen-Chaos bei Star Wars Battlefront 2 und die Ultimate-Team-Modi in zahlreichen Sportspielen. Zumindest den Mikrotransaktionen erteilte Jim Vessella (Produzent) bei Reddit schon im Vorfeld eine klare Absage . "Wir werden keine Mikrotransaktionen zu einem C&C Remaster hinzufügen", schrieb er.Ansonsten hörte sich Vessella hauptsächlich in der C&C-Community um und versucht herauszufinden, welche Veränderungen an den Echtzeit-Strategiespielen erwünscht sind und welche nicht. Er fragte zum Beispiel, ob die C&C-typische Seitenleiste aus den früheren Teilen durch die Oberfläche von Command & Conquer 3: Tiberium Wars (entschlackte Seitenleiste) ersetzt werden soll. Die C&C-Generals-Variante (Leiste am unteren Bildschirmrand à la StarCraft) erwähnte er als Option nicht. Außerdem fragte er, ob sie die Einheiten-Balance bei den klassischen Versionen beibehalten wollen oder die Ausbalancierung "angepasst" werden soll. Einige Nutzer befürchten bereits eine Überarbeitung der Balance, um die Titel auf eSports zu trimmen.