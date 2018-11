Command & Conquer: Remaster von Der Tiberiumkonflikt und Alarmstufe Rot angekündigt; Petroglyph involviert - 4Players.de

Electronic Arts hat nach ersten Absichtsbekundungen nun offiziell bestätigt , dass sie Remaster von Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt (Tiberian Dawn) und Command & Conquer: Alarmstufe Rot (Red Alert) entwickeln werden. Die Erweiterungen Ausnahmezustand (The Covert Operations) für C&C 1 sowie Gegenangriff (Counterstrike) und Vergeltungsschlag (Retaliation) für Alarmstufe Rot werden ebenfalls in der Remastered-Sammlung enthalten sein. Erneut heben die Entwickler hervor, dass es keine Mikrotransaktionen geben wird.Die Remaster werden in Zusammenarbeit mit Petroglyph Games entwickelt. Bei Petroglyph Games arbeiten viele der ursprünglichen C&C-Entwickler von Westwood Studios sowie einige der einflussreichsten Mitglieder des ursprünglichen Entwicklerteams von Command & Conquer aus dem Jahr 1995. Auch Frank Klepacki ist als Komponist und Audio Director involviert. Mit im Boot sind ebenfalls die Lemon Sky Studios, die den Originalspielen "echten 4K-Glanz verleihen" sollen.Jim Vessella (Produzent bei EA): "Für mich waren die letzten Wochen hochgradig surreal. Während meines ersten Besuchs bei Petroglyph habe ich an einem Brainstorming über das "C&C-Feeling" mit Joe teilgenommen, habe Frank Befehlszeilen zitieren hören und mit Steve darüber diskutiert, ob wir die Sammler-KI von Tiberiumkonflikt überarbeiten sollten. Mit den ursprünglichen Entwicklern von C&C zu plaudern gehört zu den Höhepunkten meiner Reise als Gamer und ich kann die unglaublichen Gespräche, die noch vor mir liegen, kaum erwarten."Die Entwicklung wurde noch nicht gestartet. Electronic Arts möchte jedenfalls reichlich Feedback aus der C&C-Community einsammeln.Letztes aktuelles Video: Look Whos Coming Back for the Command Conquer Remasters