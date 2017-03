Fortnite: Könnte noch in diesem Jahr erscheinen - zunächst nur als Open Beta? - 4Players.de

Viel gehört hat man seit der Ankündigung im Jahr 2011 nicht mehr von Fortnite, dem Survival-Actionspiel im Cartoon-Stil aus dem Hause Epic Games. Vor knapp einem Jahr versicherte man jedoch, dass sich der Titel weiter in Entwicklung befinde, obwohl man seinen Schwerpunkt bewusst auf den MOBA-Shooter Paragon legen wollte und die ursprünglich für 2013 angedachte Beta unter den Tisch fiel.Nach Angaben von PC Gamer soll Epic-Präsident Tim Sweeney dem Publikum auf der GDC 2017 verkündet haben, dass Fortnite noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Bei Polygon stützt man sich dagegen auf Aussagen, wonach lediglich der Startschuss für eine Open Beta innerhalb der nächsten zwölf Monate fallen soll. Denkbar wäre eine Kombination aus beiden Infos: So könnte das Spiel 2017 mit einer offenen Beta starten (also quasi veröffentlicht werden), die sich bis zum finalen Release ins kommende Jahr zieht. Wie dem auch sei: Zumindest sieht es gut aus, dass die Entwicklung an Fortnite weiter voran schreitet.Letztes aktuelles Video: Pre-E3 2015-Trailer