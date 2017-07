Fortnite: Durrr Burger und anstürmende Monsterhorden im Cinematic-Trailer - 4Players.de

Epic Games hat einen Cinematic-Trailer zu Fortnite veröffentlicht, in dem vier Charaktere das scheinbar verlassene Fast-Food-Restaurant Durrr Burger erkunden. Dort treffen sie auf Überlebende und müssen sich dann gegen die anstürmenden Monsterhorden verschanzen.In Fortnite errichten Spieler im Team große Festungen und kämpfen gemeinsam gegen Monsterhorden. Dabei können Gegenstände hergestellt und die weitläufigen Areale nach Beute abgesucht werden. Das Action-Aufbauspiel aus der Third-Person-Perspektive wurde bereits im Dezember 2011 angekündigt. Fortnite von Epic Games wird am 25. Juli 2017 als kostenpflichtiger Early-Access-Titel (Vorabzugang) auf PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One an den Start gehen. Gründerpakete können auf der offiziellen Webseite gekauft bzw. vorbestellt werden. Je nach Umfang und digitalen Zusatzinhalten (Helden, Beute, Waffen und Boosts) kosten die Gründerpakete zwischen 39,99 Euro und 149,99 Euro. Diejenigen, die ein Gründerpaket vorbestellen, können vier Tage früher (am 21. Juli) loslegen. Sie erhalten außerdem das Waffenpaket "Meister des Sturms".Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer