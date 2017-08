Fortnite: Early-Access-Update "Überlebe den Sturm" steht bereit - 4Players.de

Aktualisierung vom 29. August 2017, 19:05 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 26. August 2017, 11:55 Uhr:

Überlebe den Sturm-Modus: Dieser zeitlich begrenzte Modus verlangt jedem Kommandanten das Beste ab. Sammle tagsüber Ressourcen und kämpfe nachts gegen immer stärker werdende Bedrohungen an. Schaffst du es, 14 Tage und Nächte zu überstehen?

Mutantenstürme: Diese zeitlich begrenzten Stürme haben Modifikatoren, wie zum Beispiel rasende Hüllen oder begrenzte Kondition. Überlebe diese Stürme, um an spezielle Beute zu bekommen.

Hydraulische Waffen-Set: Wir stellen vor: das hydraulische Waffen-Set! Diese neun hochwirksamen Waffen wurden den Industrieparks von Plankerton entrissen und zu Hüllen vernichtenden Maschinen umgebaut. Sie können nur mit besonderen Tickets erworben werden, die man in Mutantenstürmen bekommt.

Und vieles mehr!: Mit von der Partie sind neue Helden und Verteidiger, sowie eine Menge Performance-Verbesserungen und ein optisch verbesserter Bru-Tal-Außenposten.

Epic Games hat das versprochene Update für Fortnite auf allen Plattformen veröffentlicht (zum Change-Log ).Die Early-Access-Version von Fortnite wird in der nächsten Woche, am 29. August 2017, mit dem Update "Überlebe den Sturm" versorgt. Mit dem Patch kommen der "Überlebe den Sturm-Modus", spezielle Mutantenstürme als zeitbegrenzte bzw. saisonale Events mit besonderen Herausforderungen und Belohnungen sowie neue Waffen, Helden, Verteidiger etc. ins Spiel. Im "Überlebe den Sturm-Modus" sammelt man tagsüber Materialen für die Festung und muss sein Bauwerk in der Nacht gegen immer stärker werdende Hüllen-Wellen verteidigen. Je länger man durchhält, desto besser sollen die Belohnungen am Ende sein (je nach überstandenen Ingame-Tag 3 bis 14).Letztes aktuelles Video: Update Überlebe den Sturm