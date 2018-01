Fortnite: Bug oder Feature? Cross-Play auf PC, PS4 und Xbox One (zum dritten Mal) wieder verfügbar

Es ist schon wieder passiert: Bei Fortnite ist allem Anschein nach zum dritten Mal das plattformübergreifende Spielen auf PC, PlayStation 4 und Xbox One aktiviert worden. Bei Reddit haben mehrere Spieler eindeutige Cross-Play-Hinweise gesammelt . So ist in der Xbox-One-Lobby ein Spieler-Charakter gesichtet worden, der einen Skin trägt, den es nur auf der PlayStation 4 gibt. Auch Cross-Play zwischen PC und Xbox One ist möglich, da auf der Xbox One Charakternamen mit Bindestrich entdeckt wurden - diese Zeichen sind in der Konsolen-Version nicht verfügbar.Ob Epic Games die Cross-Play-Funktionalität mit dem jüngsten Update 2.2.0 aus Versehen aktiviert hat, bleibt abzuwarten. Offiziell dürfte Cross-Play zwischen allen drei Plattformen am Widerstand Sonys scheitern , die sich in der Vergangenheit bekanntlich stets gegen entsprechende Vorhaben ausgesprochen hatten (u. a. bei Rocket League oder Ark ). Laut Fortnite-FAQ ist plattformübergreifendes Spielen nicht möglich. Man sei lediglich in der Lage, die Spielfortschritte zwischen PC und PlayStation 4 zu synchronisieren.In unserem jüngsten Interview sagte Eric Williamson (Lead Systems Designer Battle Royale bei Epic Games) zum Thema Cross-Play: "Wir möchten das machen, was für die Spieler am besten ist, und wir wissen, dass solche Dinge wie Cross-Play und Cross-Progression [einheitlicher Fortschritt auf unterschiedlichen Plattformen] für viele Spieler wichtig sind, und wir werden weiter daran arbeiten, dass es möglich wird - wo und wann wir nur können." Auch bei den Game Awards 2017 wurde Cross-Play kurz angesprochen Letztes aktuelles Video: Battle Royale Karten-Update