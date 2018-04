Fortnite: Server war nach Datenbankausfall offline; Epic hat Probleme behoben - 4Players.de

Aktualisierte Meldung vom 13. April, 06:59 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. April, 18:10 Uhr:

Inzwischen hat Epic den Datenbank-Fehler behoben und die Server wieder im Griff: Gegen 21:00 Uhr deutscher Zeit meldete der Entwickler die Rückkehr zu einem reibungslosen Ablauf.Eine Menge Fortnite-Spieler müssen momentan eine Zwangspause vom Bauen und Ballern einlegen: Entwickler Epic Games berichtet auf Reddit und der eigenen Status-Homepage des Spiels von technischen Problemen, die aktuell das Spielen des Mehrspieler-Shooters auf PC, PS4, Xbox One, iOS und Android verhindern.Laut dem letzten Update habe man das Problem mittlerweile besser verstanden - wann genau das Battle-Royal-Spiel wieder online gehen könnte, wird aber noch nicht prophezeit, man arbeite aber mit Hochdruck an einer Lösung. Schuld ist offenbar das Versagen einer Datenbank, die für Dinge wie das Matchmaking zuständig ist, wie Gamespot.com zusammenfasst:"We had a critical failure to one of the databases supporting our account service, and as a result our login and matchmaking systems were blocked (...) We limited account traffic and rolled out changes to address timed-out requests to account service nodes, but these initial fixes were less resilient than we had hoped. We're working on more comprehensive upgrades to fully stabilize the system, but will need to go into emergency maintenance to apply them."Letztes aktuelles Video: Battle Royale Karten-Update