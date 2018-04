Fortnite: Rette die Welt: Kleiner Blick in die Zukunft; Perk-Re-Rolls in Entwicklung - 4Players.de

Battle. Adapt. Win.



Season 4 Coming Soon pic.twitter.com/dLDnEXw8u0 — Fortnite (@FortniteGame) 26. April 2018

Billy von Epic Games hat im folgenden Video einen kurzen Ausblick auf die anstehenden Verbesserungen von Fortnite: Rette die Welt (Koop-Modus) gegeben. Mit Patch 4.2 sollen Perk-Re-Rolls (Vorteil-Neuverteilungen) eingeführt werden. Aktuell sieht es so aus, dass man einzelne Perks/Werte auf den Waffen neu auswürfeln lassen kann. Die Neuverteilung kostet keine V-Bucks, sondern Ressourcen, die man im Spiel findet. Man wird sich selbst aussuchen können, welchen Slot man neu verteilen möchte. Für Patch 4.0 sind ein neues Event, ein Militärwaffen-Set und "Schattenagenten-Helden" vorgesehen. In der nächsten Woche sollen weitere Details hierzu folgen. Mit dem vor zwei Tagen veröffentlichten Patch 3.6 ist es nun leichter, Energiemunition herzustellen - und man soll auch mehr Energiemunition in den Missionen finden ( zum Change-Log ). Wann "Rette die Welt" kostenlos spielbar sein wird, ist immer noch unklar.Außerdem stimmt Epic Games langsam auf die vierte Saison in Fortnite: Battle Royale ein.Letztes aktuelles Video: Save the World Dev Update 17 - Energy Ammo Perk Re-Rolls and v40