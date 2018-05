Fortnite: Als Thanos im Battle-Royale-Modus: Cross-Promotion mit Avengers: Infinity War - 4Players.de

Epic Games hat eine zeitbegrenzte Cross-Promotion-Aktion mit den Marvel Studios angekündigt: Fortnite X Avengers: Infinity War. In dem "Infinity Gauntlet Limited Time Mashup" wird man eine leicht abgewandelte Battle-Royale-Variante spielen können. Der Unterschied zu den üblichen 100-Spieler-Gefechten ist, dass der mit allen sechs Infinity-Steinen bestückte "Infinity Handschuh" (Infinity Gauntlet) irgendwo auf der Karte versteckt sein wird. Derjenige, der den Handschuh vor allen Kontrahenten entdeckt und ihn sich sichert, verwandelt sich in Thanos und wird dem Battle-Royale-Geschehen ziemlich schnell seinen Stempel aufdrücken. Der spezielle Modus wird morgen (am Dienstag) starten. Weitere Details stehen noch nicht fest.Bei Reddit hat Epic Games bereits klargestellt , dass es keine Avengers-Outfits im Ingame-Shop von Fortnite geben wird.Letztes aktuelles Video: Season 4