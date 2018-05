Fortnite: Rette die Welt: Waffen und Fallen mit dem Vorteilsverschwurbler verbessern - 4Players.de

Screenshot - Fortnite (PC) Screenshot - Fortnite (PC) Screenshot - Fortnite (PC)

Elementare Gegenstände verfügen über entsprechende Vorteil-Slots, die den Elementschadenstyp der Waffe bestimmen. Elementschaden wird also nicht nur einfach auf Leidschaden, Verlangsamungen und sonstige Effekte draufgelegt.

Für jeden Vorteil gibt es jetzt fünf Stärkestufen (vorher drei). Spieler können Vorteile jetzt individuell aufrüsten, um deren höhere Stufen zu erreichen. Wenn ihr also das maximale Potential eures Vermächtnisgegenstandes ausschöpfen wollt, solltet ihr ihn für den Vorteilsverschwurbler umwandeln!

Jeder Vorteil-Slot kann nur bestimmte Vorteilstypen enthalten. Zwar dürfen die Spieler den Vorteil in einem Slot durch einen anderen ersetzen, jedoch können sie dabei nur aus einer Liste bestimmter Vorteile auswählen. Die Liste unterscheidet sich je nach Slot. Manche Vorteile können überhaupt nicht geändert werden!"

Mit Patch 4.2 wird Epic Games in Fortnite: Rette die Welt den Vorteilsverschwurbler (eng. Perk Recombobulator) einführen, mit dem man die Werte bzw. die Vorteile der Lieblingswaffen und -fallen gezielt verbessert werden können. Der Vorteilsverschwurbler wird nach Abschluss von "Sturmschild-Verteidigung 2 in Plankerton" freigeschaltet. An diesem Punkt werden außerdem zwei zusammenhängende Nebenaufträge verfügbar. Sobald diese abgeschlossen wurden, erhält man eine große Menge der neuen Ressourcen, mit denen der Vorteilsverschwurbler betrieben wird. Man kann auf den Vorteilsverschwurbler zugreifen, indem man den Upgrade-Bildschirm für Gegenstände aufruft und dort die Option "Vorteile modifizieren" auswählt."Zum Ersetzen und Aufrüsten von Vorteilen werden zwei neue Ressourcen benötigt: VORTEIL-FIX! und VORTEIL-PLUS!, abhängig davon, was ihr tun wollt. VORTEIL-FIX! ist in allen Missionen und Schwierigkeitsgraden ab Plankerton verfügbar. VORTEIL-PLUS! taucht am gleichen Punkt auf wie auch VORTEIL-FIX!, verfügt jedoch über verschiedene Häufigkeitsgrade. Die selteneren Varianten bekommt ihr erst in den höheren Schwierigkeitsgraden. Ihr werdet sie als Belohnungen für Missionen, Missionsalarme und wiederholbare Aufträge erhalten können. Zusätzlich sind sie während des Blockbuster-Events im Event-Shop erhältlich. Ihr werdet außerdem die Möglichkeit erhalten, das Element eurer Waffe festzulegen. Für diese Modifikation benötigt ihr die Elementarressourcen FEUER-PLUS!, NATUR-PLUS! und FROST-PLUS! Ihr könnt diese Ressourcen in Missionsalarmen und wiederholbaren Aufträgen erhalten.""Der Vorteilsverschwurbler sorgt für eine umfassende Veränderung des bisherigen Vorteilssystems. Mit dem neuen System können Vorteile stärker als je zuvor werden. Ihr könnt unerwünschte Vorteile durch bessere ersetzen und diese im Laufe des Spiels weiter aufrüsten, um schließlich den perfekten Gegenstand zu erhalten. Zu dem neuen System gehört jedoch auch eine große Einschränkung: Jeder Vorteil-Slot kann nur bestimmte Vorteile enthalten. Neu erhaltene Gegenstände sind bereits auf diese Einschränkung ausgelegt, und Spieler können sofort damit beginnen, die Vorteile aufzurüsten oder zu ersetzen. Vermächtnisgegenstände (Gegenstände, die ihr vor V.4.2 erhalten habt) richten sich jedoch noch nicht nach dem neuen Aufbau. Derartige Gegenstände müssen umgewandelt werden, bevor sie über den Vorteilsverschwurbler aufgerüstet und verändert werden können.Wenn Spieler versuchen, die Vorteile eines Vermächtnisgegenstandes zu modifizieren, müssen sie zuerst der Umwandlung des Gegenstandes zum neuen System zustimmen. Dabei wird dem Spieler außerdem eine Vorher-Nachher-Ansicht des Gegenstandes präsentiert, in der man jegliche Änderungen ablesen kann. In manchen Fällen bleibt alles wie vorher, in anderen wiederum ändern sich die aktuellen Vorteile. Manchmal erhaltet ihr sogar einen 'Gratis-Slot'. Bei Gratis-Slots könnt ihr ohne zusätzliche Kosten auswählen, was für eine Art Slot er sein soll, nachdem ihr der Umwandlung zugestimmt habt. In jedem Fall ist die Umwandlung kostenlos und wird für jeden Gegenstand individuell durchgeführt. Dies bedeutet, dass ihr bei jedem einzelnen Vermächtnisgegenstand eine Umwandlung durchführen müsst, bevor er mit dem Vorteilsverschwurbler funktioniert. Sobald ein Gegenstand im neuen System angekommen ist, könnt ihr mit der Anpassung seiner Vorteile loslegen!""Jeder neu erlangte Gegenstand oder umgewandelte Vermächtnisgegenstand erhält seine Vorteile etwas anders als zuvor:Letztes aktuelles Video: Infinity-Handschuh zeitlich begrenztes Mashup