Fortnite: Battle Royale: 100 Mio. Dollar Preisgeld für eSports-Turniere im ersten Wettbewerbsjahr - 4Players.de

Nicht kleckern, sondern klotzen: Epic Games wird im ersten Wettbewerbsjahr insgesamt 100.000.000 Dollar als Preisgeld für eSports-Turniere von Fortnite: Battle Royale zur Verfügung stellen. Dabei sollen die Wettbewerbe "für möglichst viele Spieler" zugänglich sein.Abgesehen von der immensen Preisgeldsumme hat der Publisher noch keine weiteren Details verraten. Es heißt bloß: "Schnappt euch eure Ausrüstung, springt aus dem Bus und fangt an zu trainieren. Seit der Veröffentlichung von Fortnite Battle Royale wurden wir Zeuge der Leidenschaft für Community-Wettbewerbe und wir können es kaum erwarten, euch dabei zu unterstützen, gegen die besten Spieler in die Schlacht zu ziehen. In der Saison 2018-2019 wird Epic Games $100.000.000 für Preispools für Fortnite-Wettbewerbe zur Verfügung stellen. Wir wollen Wettbewerbe im großen Stil unterstützen, allerdings wird unsere Herangehensweise anders sein - wir möchten die Wettbewerbe zugänglich für viele Spieler machen und der Fokus soll dabei auf der Freude am Spiel liegen. In den kommenden Wochen werden wir Details zu Wettbewerbsstrukturen und Plattformen veröffentlichen."Letztes aktuelles Video: Infinity-Handschuh zeitlich begrenztes Mashup