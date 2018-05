Fortnite: Analyst Pachter über den brillantesten Preismechanismus; Battle-Pass-Umsatz weit über 50 Mio. Dollar - 4Players.de

Michael Pachter (Analyst im Bereich "Gaming" bei Wedbush Securities) hat in einem Interview mit Venturebeat über den aktuellen Spielemarkt besprochen und dabei verraten, dass sich der letzte Battle Pass von Fortnite: Battle Royale am ersten Tag über fünf Millionen Mal verkauft hat. Diese Information will er direkt von Epic Games erfahren haben. Zugleich hebt er die Idee mit den 20 Dollar teuren Skins, die nur eine bestimmte Zeit lang verfügbar sind und danach auch nicht wiederkehren, für "brillant".Pachter sagte: "Ich denke, dass es den brillantesten Preismechanismus, den ich je gesehen habe, in Fortnite gibt. Sie bringen Skins, die eine begrenzte Lebensdauer haben. Wenn du bis zum Ende der Woche den Skin nicht kaufst, ist dieser für immer weg. Sie verlangen 20 Dollar. Brillant. Die Leute sagen: 'Oh mein Gott, das habe ich letzte Woche nicht gekauft und nun ist es weg! Ich kaufe besser den nächsten [Skin].' 20 Mäuse für einen Skin. Jeder wird das nachahmen, glaube ich. Wenn die Publisher einen Weg finden können, mehr Geld zu verdienen und zugleich den Zufall eliminieren - sicher. Sie würden alle mehr Geld verdienen, das ist gewiss. (...) Ich glaube wirklich, dass man eine Menge Nachahmer von Fortnite sehen wird. Abgesehen von den 20 Dollar teuren Skins, die nach einiger Zeit wieder verschwunden sind, hat Fortnite einen Game Pass für 10 Dollar. Es ist ein 10-Wochen-Pass. Man hat 100 verschiedene Aufgaben zu erledigen, und einige davon sind super einfach. Und man bekommt Münzen. Wenn man das tut [also den Battle-Pass-Aktivitäten nachkommen; Anmerkung des Autoren], bekommt man 10 Dollar für den nächsten Game Pass, also lohnt es sich wirklich. Man bekommt drei Skins, drei Gleiter, drei Waffen und drei Rucksäcke. Und dann mischen sie [Epic Games] die Sachen, die man gewinnt, so dass die Leute zufällige, wirklich schwer zu bekommende Dinge erhalten.Mich interessiert, was die Gesetzgeber dazu sagen, ob das Glücksspiel ist oder nicht, weil die Käufer ihre 10 Dollar zurückbekommen. Sie können den Game Pass für immer spielen, wenn sie einmal 10 Dollar ausgeben haben. Es ist super schlau. Die Spieler/Leute werden sehen, dass jemand dieses schwer zu bekommende Skin hat, und dann werden sich mehr Leute für den Game Pass anmelden. Epic erzählte mir vor 12 Wochen, dass der Battle Pass, der vor 12 Wochen angefangen hat, am ersten Tag fünf Millionen Mal verkauft wurde. 50 Millionen Dollar am Tag? Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Ich denke, viele Publisher werden dies kopieren und auf Kosmetik umstellen, so dass sich niemand über Pay-to-Win beschwert."Letztes aktuelles Video: Infinity-Handschuh zeitlich begrenztes Mashup