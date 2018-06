Fortnite: Über 125 Millionen Spieler; Wettkampfpläne für 2018/2019 (World Cup) - 4Players.de

Epic Games hat nach dem Start von Fortnite (Battle Royale) auf Switch bekanntgegeben, dass im Battle-Royale-Modus bisher über 125 Millionen Spieler auf allen Plattformen gezählt wurden.Außerdem haben die Entwickler nun Details zu den Wettkampfplänen für 2018/2019 (eSports) bekanntgegeben. Epic Games wird Preisgelder in Höhe von 100.000.000 Dollar für Fortnite-PvP-Wettkämpfe in dieser Saison zur Verfügung stellen.Weiter heißt es: "Wir werden Events der Community, Online-Events und groß angelegte Wettkämpfe in aller Welt unterstützen, an denen jeder teilnehmen kann, und wo jeder die Chance hat zu gewinnen. Die Qualifikationsspiele des Fortnite World Cups beginnen im Herbst 2018 und gipfeln Ende 2019 im ersten Fortnite World Cup. Egal, ob ihr selbst Teil des Wettkampfes seid oder ihn euch von zu Hause anschaut – wir wollen, dass jeder dabei Spaß hat. Wie das Ganze im Detail aussieht? Die 100.000.000 Dollar werden auf viele Events mit unterschiedlichem Wettkampfniveau überall auf der Welt aufgeteilt. Im Fortnite World Cup konzentrieren wir uns auf Solo- und Duo-Matches, jedoch wird es im Wettkampf auch genügend Gelegenheiten für Teams geben. Diese Events sind für euch, die Spieler. Die Qualifikation für den Fortnite World Cup richtet sich nach Leistung. Epic wird keine Teams oder Privilegien verkaufen und dies auch Drittverbänden nicht erlauben. Die Regeln, den Spielerverhaltenskodex, genauere Angaben zu den Plattformen und den Ablaufplan für den Herbst 2018 geben wir euch bald."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Switch-Trailer