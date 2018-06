Fortnite: Battle Royale: Mehr Konter und mehr Strategien zum Sieg geplant - 4Players.de

Epic Games hat in einem kurzen Blogbeitrag bekanntgegeben, dass sie weiterhin Veränderungen am Battle-Royale-Modus von Fortnite vornehmen werden, damit die Spieler in Zukunft mehr und verschiedene Möglichkeiten haben, die Gegner zu kontern. Zugleich soll es mehr Strategien bzw. mehr Spielstile geben, die zum Sieg führen können.Die Entwickler schreiben: "Es ist wichtig, im späteren Spiel verschiedene Strategien zu unterstützen, bei denen es nicht einfach nur heißt 'klatschen wir da halt 'ne Festung hin, LOL'. Wir sind der festen Überzeugung, dass die nächste Stufe von Fortnite eine Vielfalt an Spielstilen und Gegenmanövern unterstützt. Bei den derzeitigen Spielstilen dominieren im letzten Auge des Sturms die überlegenen Schrotflinten und Raketen sowie das uneingeschränkte Bauen. Andere Strategien gehen dabei unter.""Wir haben vor kurzem einige Änderungen vorgenommen - und werden auch weiterhin damit fortfahren -, durch die ihr andere Spieler auf verschiedene Art kontern könnt, vor allem in der späten Matchphase. Wir untersuchen derzeit Änderungen an der Waffenbalance und am Ressourcensystem wie z.B. Ressourcenlimits. Wo stehen wir also? Ihr solltet euch eure epischen Siege mit vielfältigeren Strategien holen können. Schrotflinten sollten zwar effektiv sein, aber auch andere Waffen sollten eine Daseinsberechtigung haben. Nicht jedes Gefecht sollte in wildem Bauen enden. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, euer Können und euer strategisches Verständnis auf verschiedenste Weise zu demonstrieren. Wir werden uns diese Änderungen in den nächsten Wochen weiter ansehen, und freuen uns auf eure Meinung dazu. (...)"Letztes aktuelles Video: E3 2018 Switch-Trailer