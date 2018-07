Fortnite: 68,8 Prozent der Spieler nutzen Ingame-Käufe; durchschnittlicher Kaufwert liegt bei fast 85 Dollar - 4Players.de

DARK-THREAT hat geschrieben: ? vor 23 Minuten

Robbycoloni hat geschrieben: ? vor 32 Minuten Wie kann man nur so einen Müll spielen..... Wie kann man nur so einen Müll spielen.....

Das Spielen ist ja nicht so schlimm, jeder hat halt andere Vorlieben und Geschmäcker. Aber ich verstehe es nicht lediglich für Skins usw so viel Geld in Free2Play zu investieren, nur damit man "besonders" ist.Ich habe Letztens ja mal dieses Game probiert und fand einfach keinen Spass daran. Die Runden vergehen ja auch viel zu schnell.