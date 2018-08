Fortnite: Beta für Android in dieser Woche; kein Vertrieb im Google Play Store - 4Players.de

Epic Games wird die Fortnite-Beta für Android in dieser Woche starten. Spieler mit Samsung-Galaxy-Geräten sollen zuerst eingeladen werden (ab heute). Außerdem erhalten Käufer des Samsung Note 9 und des Galaxy Tab S4 Zugriff auf das "Galaxy-Outfit".Im Laufe der nächsten Tage wird Epic den Beta-Zugang für die Nutzer weiterer Android-Geräte ermöglichen. Interessierte Spieler können sich für eine Einladung auf Fortnite.com/Android registrieren. Fortnite wird auf Fortnite.com als direkter Download und nicht im Google Play Store verfügbar sein. Epic Games wird den Google Play Store wohl umgehen, um keine Provisionen an den Shop-Betreiber (Google) zahlen zu müssen.Fortnite auf Android unterstützt vollständiges plattformübergreifendes Spielen und plattformübergreifenden Fortschritt auf PC, Mac, iOS, Xbox One, Switch und (eingeschränkt) PlayStation 4.Die Android-Beta wird zunächst mit folgenden Geräten funktionieren: Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4; Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL; Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V; Essential: PH-1; Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10; LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+; Nokia: 8 OnePlus: 5 / 5T, 6; Razer: Phone; Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2; ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11.