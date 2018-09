Fortnite: Soll für immer mehr Ehe-Scheidungen verantwortlich sein - 4Players.de

T-Sam hat geschrieben: ? vor 27 Minuten ..oder Guerrilla-Marketing. ..oder Guerrilla-Marketing.

Scheint eine Art Kooperation zwischen Fortnite und Divorce Online zu sein.Aber egal, mal was zum Thema Scheidung und digitale Sucht an sich:Ich hab mich damals von einer Freundin getrennt mit der ich 7 Jahre zusammen war. Zu diesem Zeitpunkt war sie sehr viel im Internet unterwegs. Dadurch das sie gerade arbeitslos war hat sie wirklich sehr sehr viel Zeit davor verbracht. Das war aber selbstverständlich nicht der Grund warum ich mich von ihr getrennt hab. Das so zu sehen wär mir damals nie in den Sinn gekommen. Da waren ganz andere Dinge am Werk, und das sie so viel vorm Internet saß war nur eine der Konsequenzen der Sachlage. Hätte ich damals eine Online-Scheidung (denn nur um die geht es hier gerade, und auch nur die in England) einreichen können - UND ich hätte keinen Bock gehabt das eigentliche Problem in der Beziehung zu formulieren - dann hätte ich wohl einfach getippt: "Onlinesucht!!1".Das muss man dabei bedenken. Ich denke nur in einem Bruchteil der Fälle war es wirklich der Kern des Problems. Ansonsten funktioniert es einfach gut als Grund, den man aufn Tisch knallen kann und gut is.Und nebenbei: Das hier so selbstverständlich davon ausgegangen wird, das hier Frauen ihre Männer verlassen ist dann doch so ein klein bisschen sexistisch. Mag ja statistisch richtig sein, aber man muss das Klischee ja nicht noch weiter füttern. Die ganze Diskussion geht auch ohne Nennung von Geschlecht.