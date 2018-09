Fortnite: Rekordmonat: 78,3 Mio. Spieler im August 2018 - 4Players.de

Epic Games hat bekanntgegeben , dass der August 2018 der bisher "größte" Monat für Fortnite war. 78,3 Millionen (einzigartige) Spieler sollen auf den Servern unterwegs gewesen sein.Im Oktober wollen die Entwickler "wettkampforientiertes PvP" (Spieler gegen Spieler) für alle ermöglichen, jedoch müssen bis dahin noch zielgerichtete Verbesserungen an wichtigen Systemen (Statistiken und Servern) vorgenommen werden. "Außerdem traten im Summer Skirmish Probleme mit der Performance und der Beobachtungsfunktion auf, an deren Lösung wir seitdem arbeiten. Wir freuen uns schon darauf, Fortnite um das neue wettkampforientierte PvP-System zu erweitern. In den kommenden Wochen erhaltet ihr weitere Informationen dazu", schreibt Epic Games.Darüber hinaus wurden Details zum "Fall Skirmish" verraten. "Wir haben über 500 Community-Creators und Wettkämpfer aus Fortnite eingeladen und sie in fünf unterschiedliche Clubs aufgeteilt. Jeder Spieler gehört über die gesamten sechs Wochen des Fall Skirmish hinweg einem dieser Clubs an. (...) Abhängig von der Leistung ihrer Mitglieder in den wöchentlichen Spitzenkämpfen und hart umkämpften Events erhalten die Clubs Punkte. Die Spieler können bei jedem Event nicht nur selbst Preise gewinnen. Zusätzlichen werden den Clubs am Ende des Fall Skirmish basierend auf ihrer Gesamtpunktzahl Preise im Gesamtwert von 4.000.000 Dollar verliehen." Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: High Stakes Launch-Trailer