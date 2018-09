Fortnite: Battle Royale: Season 6 - "Dunkles Erwachen" ist angebrochen; neuer Battle Pass mit Tier-Begleitern - 4Players.de

Fortnite Season 6 "Dunkles Erwachen" ist angebrochen. Auf der Battle-Royale-Insel gibt es einige neue Orte, darunter eine schwebende Insel, verfluchte Gebiete, Maisfelder, ein Spukschloss und mehr zu entdecken. Neu sind ebenfalls die Schattensteine - ein Verbrauchsgegenstand, der üblicherweise in der Nähe von verfluchten Gebieten auf der Karte zu finden ist. Die Benutzung eines Schattensteins verwandelt den Charakter für kurze Zeit in die "Schattengestalt". In Schattengestalt kann man keine Waffen benutzen und ist für die Gegner unsichtbar, solange man stillsteht. Außerdem erhält man mehr Bewegungsgeschwindigkeit, Sprunghöhe, Immunität gegen Fallschaden und die Fähigkeit "Phase", die durch die Betätigung des Primärangriffs aktiviert wird. Mit "Phase" kann man sich durch Gegenstände hindurchbewegen. Aus dem Spiel genommen wurden: Impulsgranate, schallgedämpfte Maschinenpistole, leichtes Maschinengewehr, Rausschmeißer und Fernzündladungen. Zudem wurde der Renderingcode "für Texturbindung" auf Switch optimiert. "Dadurch wurde die Leistung von CPU und GPU verbessert, sodass das Gameplay flüssiger und in höherer Auflösung gerendert wird." Die Liste mit allen Veränderungen und Verbesserungen findet ihr hier Mit Season 6 startet ein neuer Battle Pass: 100 Level, 100 Belohnungen - inklusive tierischer Begleiter. Epic Games schreibt: "Wenn ihr den Battle Pass kauft, erhaltet ihr sofort zwei exklusive Outfits: Calamity und DJ Yonder. Dann müsst ihr nur noch spielen und im Level aufsteigen, um bis zu 100 Belohnungen im Wert von über 25.000 V-Bucks zu scheffeln. Was gibt's Neues im Battle Pass Saison 6? Gefährten! Steigert das Level des Battle Pass, um Wuffel, Schuppi und Camo freizuschalten, neue putzige Weggefährten, die sich euch bei eurer Reise über die Karte anschließen. Diese passiven Gefährten sind immer an eurer Seite und reagieren auf verschiedene Situationen, in die ihr geratet. Es lebt sich besser mit einem Kampfkumpel. Ähnlich den vorherigen Versionen des Battle Pass könnt ihr das Level über wöchentliche Herausforderungen schneller steigern und so auch schneller an die Belohnungen kommen. Schließt genügend wöchentliche Herausforderungen ab, und ihr erhaltet exklusive Belohnungen!"