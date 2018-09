Fortnite: Season 6: Probleme mit "wackelnden Brüsten" und Schattensteinen - 4Players.de

The most important thing in the Season 6 update pic.twitter.com/FrnzFsF1Fl — FaZe Agony (@Agony) 27. September 2018

We have disabled elements of our animation system. This means you may see visual issues with some outfits. Thank you for your patience while we work through these issues! — Fortnite (@FortniteGame) 27. September 2018

We have just pushed out an update containing fixes for item and animation issues. This will not require downtime. — Fortnite (@FortniteGame) 28. September 2018

Der Start von Season 6 bei Fortnite lief nicht ganz rund. Abgesehen davon, dass Epic Games die Schattensteine und damit eines der zentralen Features von Saison 6 kurzfristig deaktivieren mussten (Bug: dauerhafte Unsichtbarkeit), sorgte eine Animation für reichlich Aufsehen. Stein des Anstoßes ist die Jubel-Animation des neuen weiblichen Charakters "Calamity", die mit dem Battle Pass freigeschaltet wird. Bei der Figur, die gerne Wild-West-Outfits trägt, wackeln beim Jubeltanz nämlich die Brüste, was ein Twitter-Nutzer gleich als "die wichtigste Sache im Update der Saison 6" bezeichnete.Epic Games reagiert sehr schnell und erklärte gegenüber The Verge : "Das ist unbeabsichtigt, peinlich, und es war leichtsinnig von uns, das so zu veröffentlichen. Wir arbeiten jetzt daran, das so schnell wie möglich zu beheben." Daraufhin wurden Teile des Animationssystems abgeschaltet, was auch andere Charaktere außer "Calamity" betraf. Mittlerweile wurde ein Update veröffentlicht, das Probleme mit Gegenständen und Animationen behebt.Letztes aktuelles Video: Saison 6 - Dunkles Erwachen