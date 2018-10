Fortnite: Albträume 2018 bringt Würfelmonster und Schießeisen - 4Players.de

Bei Fortnite ist das Halloween-Event "Albträume 2018" gestartet worden. Im Battle-Royale-Modus bekommt man es zusätzlich noch mit "Würfelmonstern" zu tun: "Rüstet euch mit neuen Waffen wie dem Schießeisen und dem Scheusaljäger aus und stellt euch diesen Spukgestalten entgegen. Beseitigt die Würfelscheusale und -fragmente, um euch die Beute zu sichern, und überlebt dabei den Kampf gegen die anderen Spieler."Epic Games schreibt in der Pressemitteilung: "Außerdem steht das (...) 'Deadfire' Outfit im Store zum Kauf bereit. Dieses einzigartige, neue, reaktive Kleidungsstück ändert während eines Matches sein Aussehen. Die Kleidung wird dabei durch zwei Stadien gehen, darauf basierend, wieviel Schaden der Spieler nimmt und wieviel Spielzeit verstrichen ist. Zusammen mit Deadfire kommen außerdem das Rücken-Accessoire 'Kettenstein' sowie die passende Spitzhacke 'Dunkelsplitter' in den Shop. Diese beiden kosmetischen Gegenstände sind ebenfalls reaktiv. Für den Abschluss der letzten Herausforderungsreihe erhalten die Spieler den unheimlichen 'Finsterzug'-Gleiter."Bei Rette die Welt kehrt die schaurige Kulisse Hexsilvaniens zurück - inkl. einer Geschichte in mehreren Auftragsreihen, neuen Belohnungen (inklusive des Rat-Rod-Waffensets) und unheimlichen Lamas.Letztes aktuelles Video: Albträume 2018