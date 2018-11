Fortnite: Battle Royale: Winter-Royale-Turnier und Wildwest-Modus - 4Players.de

Winter Royale Qualifikationsrunde (offen): 24.11.2018 bis 25.11.2018

Winter Royale Finale Nordamerika: 11.12.2018 bis 12.12.2018

Winter Royale Finale Europa: 30.11.2018 bis 01.12.2018

Epic Games hat das Winter-Royale-Turnier in Fortnite angekündigt. Das Preisgeld liegt bei 1 Mio. Dollar. Das Turnier dient zugleich als Testlauf für das neue Turniersystem für den Fortnite World Cup."Die Test-Events werden aus zwei Teilen bestehen, den Winter-Royale-Qualifikationsspielen und dem Winter-Royale-Finale, für das wir Preisgelder von insgesamt 1.000.000 $ bereitstellen werden. Im Laufe der Winter-Royale-Qualifikationsspiele werden sich jedem Spieler mehrere Gelegenheiten bieten, sich auf der Bestenliste zu platzieren. Es wird euer höchster Punktestand zählen, den ihr in einem der Event-Abschnitte erzielt habt. Gebt also euer Bestes! Die besten Teilnehmer jeder Region (NA und EU) gelangen in die Vorauswahl. Der teilnahmeberechtige Anteil dieser Spieler wird zum Winter-Royale-Finale der jeweiligen Region eingeladen werden. Dieses Turnier wird zwar auf NA und EU beschränkt sein, jedoch planen wir, in naher Zukunft weitere regionsabhängige Turniere in zusätzlichen Regionen abzuhalten", schreiben die Entwickler im Blog Winter Royale Zeitplan:Außerdem ist Update 6.3.0 veröffentlicht worden ( Change-Log ). Der Battle-Royale-Modus erhält einen zeitbegrenzten Wildwest-Modus - mit einem begrenzten Waffen- und Gegenstandsarsenal, zu dem Jagdgewehre, Schrotflinten und Dynamit (neu) gehören."Mit dem Update V6.3.0 haben wir einige wichtige Fehlerbehebungen an der Turnierspielersuche vorgenommen und verschiedene weitere Fehler behoben, um ein forderndes PvP-Erlebnis bieten zu können. Zum Beispiel ist uns aufgefallen, dass die Gesamtpunkte der Spieler ihre Spielersuche nicht im Geringsten beeinflusste. Ab jetzt landen die Spieler wie vorgesehen in Matches mit Gegnern, deren Gesamtpunkte ähnlich sind. Je weiter ihr im Turnier voranschreitet, desto herausfordernder werden eure Matches. Seid euch bitte bewusst, dass Spieler mit hohem Punktestand unter Umständen über fünf Minuten auf ein passendes Match warten müssen. Wir werden an der Auswahl der Kontrahenten weiterhin tüfteln und sie nach Bedarf schrittweise anpassen."