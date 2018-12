Fortnite: Eigene Inseln und Minispiele mit dem Kreativmodus erstellen - 4Players.de

Für Fortnite ist der Kreativmodus als neue Spielvariante neben Battle Royale und Rette die Welt angekündigt worden. Ab Saison 7 (6. Dezember) wird man sich "schöpferisch betätigen" können."Entwerft mit euren Freunden Minispiele, liefert euch auf der Insel Rennen, tretet auf ganz neue Weisen gegeneinander an oder baut euch eure Traumversion von Fortnite. All das geschieht auf eurer eigenen kleinen Insel, wo alles, was ihr tut, gespeichert wird. Spieler, die den Battle Pass besitzen, erhalten in der ersten Woche von Saison 7 eine eigene Insel. Im Verlauf dieser Vorabzugangswoche können diese Spieler ihre Freunde dorthin einladen, um mit ihnen zu spielen. Ab dem 13. Dezember werden dann alle Spieler kostenlosen Zugang zu einer eigenen Insel haben. Im Video unten werden alle Einzelheiten erklärt", schreibt Epic Games.Der Fortnite-Kreativmodus soll wie Battle Royale und Rette die Welt mit der Zeit verbessert und vergrößert werden. Beispiele aus dem Kreativmodus findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Ankuendigung des Kreativmodus