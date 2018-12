Fortnite: Update 7.0 mit Saison 7: Eisberg-Crash, Battle-Royale-Flugzeug, Kreativmodus und Bru-Tal Akt 3 - 4Players.de

Battle Royale

Flugzeug "X-4 Stormwing" 5 Plätze insgesamt. Für 4 Passagiere (auf den Flügeln) plus Pilot. Mit eingebautem Maschinengewehr. Aber Vorsicht, das kann heißlaufen. Spieler gehen in den freien Fall über, wenn sie die X-4 Stormwing verlassen. Nutzt die Rolltasten für scharfe Kurven. Drückst du beide, fliegst du über Kopf. Durch doppeltes Antippen der Rolle-Tasten macht ihr einen Überschlag in der Luft. Luftbremse und Boost für mehr Beweglichkeit vorhanden.

Ballons Wurden dahingehend überarbeitet, dass man nun Waffen und Gegenstände nutzen kann, während Ballons ausgerüstet sind. Spieler können bis zu 3 Ballons an ihrem Rücken befestigen, die sie abheben lassen, sobald Ballon Nr. 3 befestigt wurde. Drückt in der Luft Springen, um die Ballons einen nach dem anderen zu entfernen. Stapelgröße von 20 auf 10 verringert.

Fadenkreuze wurden beim Zielfernrohr der Scharfschützengewehre und dem Infrarot-Sturmgewehr aktualisiert.

Eingelagerte Gegenstände Hinweis: Jede neue Saison gibt uns die Möglichkeit, Änderungen an der Rotation der Gegenstände im Spiel vorzunehmen. Es ist unser Ziel eine angemessene Zahl an neuen Gegenständen zu implementieren, während wir Duplikate oder ähnliche Funktionen versuchen zu vermeiden. Basierend auf vor kurzem eingeführten (und bevorstehenden) Gegenständen, haben wir die folgenden Gegnstände aus dem Spiel genommen. Schattensteine Taschenfestung Vereiser Haftgranate Doppelläufige Schrotflinte Schockwellengranate



Aktualisierte Karte Neues Biom: Eisberg Neuer Ort: Frosty Flights Neuer Ort: Polar Peak Neuer Ort: Happy Hamlet Überall auf der Karte gibt es außerdem andere neue, markante Orte ohne Namen. Vereiste Oberflächen finden sich in verschneiten Gegenden. Auf manchen gefrorenen Oberflächen rutschen Spieler. Seilrutschen können um den Eisberg herum und nahe Expeditionsaußenposten gefunden werden. Klinkt euch ein und rauscht von einem Ende zum anderen. Zielt, feuert oder nutzt Gegenstände, während ihr euch an Seilrutschen fortbewegt. Minikarte aktualisiert.

Chance erhöht, dass sich das finale Auge im Außenbereich der Karte befindet.

Waffen-Einschlageffekte werden nun nicht mehr ausgelöst, wenn ein befreundeter Spieler beschossen, aber keinerlei Schaden bewirkt wurde.

Kreativmodus

Spielerinseln sind euer kreativer, automatisch gespeicherter Raum

Das Kreativzentrum beschert euch Zugang zu eurer eigenen Insel, den Inseln von Freunden, die auf dem Server spielen, oder bestimmten aus der Community ausgewählten Inseln.

Spieler können einen Server bis zu 4 Stunden am Stück aktiv halten.

Besitzer eines Battle Pass beginnen mit 4 Inseln, auf denen unterschiedliche Dinge geschaffen werden können. Am 13. Dezember dann auch alle anderen Spieler ihre 4 Inseln.

Freunde können eure besuchen, und Inselbesitzer können Berechtigungen vergeben, die bestimmen, wer während eines Besuchs Dinge verändern oder bauen darf. Wenn ihr auf eurer Insel seid, könnt ihr über das Hauptmenü im Spiel auf das Menü "Meine Insel" zugreifen.



Telefon Dies ist ein Werkzeug, das dein Charakter zum Verändern, Kopieren und Manipulieren von Objekten in der Welt braucht. Experimentiert damit herum und entdeckt, was ihr alles damit anstellen könnt.

Der Flugmodus ermöglicht es Spielern, ihre Insel schnell zu überqueren und in der Luft schwebend zu bauen. Springe doppelt, um loszufliegen.

Menü "Meine Insel" Der Tab "Spiel" startet und beendet von Spielern erschaffene Spiele. Wenn ein Spiel beendet wird, kehrt eure zu ihrem vorherigen Status zurück. Im Tab "Spieleinstellungen" bestimmt ihr Kondition, Fallschaden, Spawnpunkte usw. Diese Einstellungen können über Meine Insel jederzeit geändert werden. Mit dem Tab "Inselwerkzeuge" setzt ihr eure Insel in ihren Originalzustand zurück und bestimmt, wer auf ihr bauen kann.



Zugriff erfolgt über das Inventarmenü.

Hier könnt ihr Fertigobjekte, Geräte, Waffen oder Verbrauchsgegenstände spawnen.

Nutzt das Inventar zum Erschaffen eurer eigenen Truhen und Lamas für die Insel und füllt sie mit Gegenständen eurer Wahl.

Fertigobjekte sind vorgefertigte Gebäude, die Spieler mittels Wurfgegenständen auf ihrer Insel platzieren können.

Geräte sind platzierbare Gegenstände, mit denen ihr Spiele erstellen könnt.

Rette die Welt

Bru-Tal Akt 3 20 neue Aufträge bringen die Kampagne Halte die Stellung und kämpfe zu einem dramatischen Ende! 2 neue besondere Zonen. Anthony, der Schlagzeuger von Steel Wool ist ein mythischer Held, der als Belohnung für die Bewältigung des letzten Bru-Tal-Akts gewährt wird. Hinweis: Dies ist eine frühe, noch unfertige Version des Finales der Kampagne "Halte die Stellung und kämpfe". Wir arbeiten an einem Abschluss-Song und -Video, die beide später erscheinen. Sämtliche Inhalte werden rückwirkend für jeden verfügbar, der die Kampagne beendet. Wollt ihr gleich einen Blick darauf werfen? Es könnte sein, dass Spieler, die die Story noch in diesem Jahr beenden, eine spezielle Belohnung erwartet ...

Warmup für Saison 7: Hydraulische Waffen, Sturmzonen-Helden, Räuberwaffen und Räuberhelden wurden permanent zu den Kerninhalten von Beutelamas hinzugefügt. Mutantensturm-Missionsalarme sind nun zahlreicher (Quote: 10 pro 24-Stunden-Periode), gewähren bei Abschluss jetzt Schneeflocken-Tickets und zusätzliche Überlebenden-/Helden-/Skizzen-EP. Legendäre Trollschatzlamas sind im Lamapiñata-Shop verfügbar und können nun für je 1000 Schneeflocken-Tickets erworben werden.

Miniboss-Missionsalarme sind nun wieder normal. Es gibt weniger auf der Karte; Häufigkeit: 3 pro 24 Stunden, keine Eventtickets.

Spieler auf Maximallevel erhalten jetzt weiterhin jedes Mal Belohnungen, wenn sie genügend EP zum erneuten Hochleveln hätten. Diese Belohnungen werden Spielern mit Maximallevel rückwirkend und basierend auf der seit Update 6.30 erhaltenen EP-Menge gewährt.

Sammlungsseiten wurden neu sortiert. Alle Event-bezogenen Seiten sind nun im neuen "Event"-Bereich zu finden. Es gibt einen neuen Bereich "Erweiterung", in dem sich alle Seiten für Gegenstände befinden, die ursprünglich Event-Gegenstände waren und inzwischen zum Kernset hinzugefügt wurden.



Der Auftrag "Die Schlacht von Plank Harbor" hat nun eine korrekte Zielbeschreibung.

Der Auftrag "Ich bin wahrscheinlich tot" hat nun die korrekte Zielbeschreibung.

Die Zielbeschreibung des Auftrags "Verstörende Simulationen" wurde hinsichtlich Stadt-, Suburban- oder Industrie-Region-Anforderung angepasst. Außerdem erscheinen die Auftragsgegenstände nun korrekt in der Welt.

Die Errungenschaft "Brutal!" erfordert nun den Abschluss sämtlicher Story-Aufträge, die aktuell im Bru-Tal verfügbar sind.

Die Aufträge "Weiterkämpfen" und "Wir brauchen Bass" haben nun die korrekten Beschreibungen.

Manchmal stürzte der Server ab, wenn man die Sturmschild-Verteidigung aktivierte. Dieses Problem wurde behoben.

Manchmal waren die Zonen auf der Karte ungewollt hinter den Nebenaufträgen im Bru-Tal gesperrt. Dies wurde behoben.

Missionsalarme erschienen manchmal auf "verborgenen" Zonen der Karte, die nur während bestimmter Aufträge betreten werden können und deshalb für die meisten Spieler nicht zugänglich waren. Dies wurde behoben.

Manchmal spawnte in Gruppenmissionen von "Liefere die Bombe ab" kein BluGlo. Dies wurde behoben.

Falsche Missionsorte für "Liefere die Bombe ab" im Subbiom von Geisterstadt entfernt.

Die Clients haben nach Schließung manchmal die Option "Spiel wieder beitreten" nicht erhalten. Dies wurde behoben.

