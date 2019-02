Fortnite: Epic entfernt Werbespots aufgrund zweifelhafter Youtube-Videos mit pädophilen Tendenzen - 4Players.de

Epic Games hat laut pcgamer.com all seine Pre-Roll-Werbespots zu Fortnite vor Youtube-Videos zurückgezogen. Der Entwickler habe sich dazu entschieden, nachdem bekannt wurde, dass auf der Plattform manche Spots vor grenzwertigen Videos mit sexualisierten Darstellungen Minderjähriger eingespielt wurden.Auf die fragwürdigen Videos aufmerksam gemacht habe zunächst Reddit-Nutzer Matt Watson: "Youtubes Empfehlungs-Algorithmus unterstützt die Fähigkeit Pädophiler, sich miteinander zu verbinden, Kontakt-Informationen zu tauschen und in den Kommentaren tatsächliche Kinderpronographie zu verlinken".Es handelt sich offenbar um Youtube-Videos von Minderjährigen, die leicht bekleidet oder posierend für die Aufnahmen ausgenutzt würden und unter denen anzügliche Kommentare auftauchten. Watson kritisiert, dass man selbst mit einem frischen Youtube-Account nur rund fünf Klicks und unter zehn Minuten benötige, bis entsprechende Videos in den Empfehlungen auftauchten - monetarisiert durch Firmen mit einem eigentlich familienfreundlichen image wie McDonalds oder Disney.Obwohl bei Watsons Nachforschungen nicht einmal Fortnite-Spots erwähnt würden, habe Epic bereits proaktiv gehandelt, um nicht mit solchen Videos in Verbindung gebracht zu werden. Gegenüber The Verge kommentierte das Unternehmen: "Wir haben sämtliche Pre-Roll-Werbung pausiert. Wir haben mit unserer Werbeagentur Kontakt zu Google/Youtube aufgenommen, um Aktionen zu bestimmen, die sie durchführen können, um diese Art von Inhalten von ihrem Service zu entfernen."Ein Youtube-Sprecher hat laut pcgamer.com bereits ebenfalls Stellung genommen: Die Video-Plattform habe sämtliche von Watson gemeldete Videos entfernt und illegale Aktivitäten gemeldet, wo diese auftraten. Kommentare, welche die Vorschriften verletzten, seien ebenfalls deaktiviert worden: "Jegliche inhalte - inklusive Kommentaren - die Minderjährige gefährden, sind verabscheuungswürdig und wir haben klare Reglungen, die so etwas auf Youtube verbieten. Es gibt noch mehr in dieser Richtung zu tun, und wir werden weiterhin daran arbeiten, uns zu verbessern und Verstöße schneller zu erwischen", so der Youtube-Sprecher.Letztes aktuelles Video: Trailer fuer Saison 7