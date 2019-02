Fortnite: eSports: Fortnite World Cup 2019 und 100 Mio. Dollar Preisgeld - 4Players.de

Epic Games hat weitere Details zu dem Fortnite World Cup 2019 verraten und erklärt, wie die Preisgelder von insgesamt 100 Mio. Dollar auf unterschiedliche Events aufgeteilt werden sollen."Der Weg zum Fortnite World Cup beginnt mit den zehn wöchentlichen Online Open-Qualifikationsrunden, die vom 08. April bis 16. Juni stattfinden. Jede Woche geht es für die teilnahmeberechtigten Fortnite-Spieler um insgesamt 1.000.000 Dollar. Die besten 100 Solo-Spieler und die besten 50 Duos aus aller Welt kommen vom 26. bis 28. Juli zu den Fortnite World Cup Finals in New York zusammen und kämpfen dort um Preisgelder von insgesamt 30.000.000 Dollar. Jedem dieser Spieler ist ein Gewinn von mindestens 50.000 Dollar sicher, wobei der Solo-Meister des Fortnite World Cup ganze 3.000.000 Dollar mit nach Hause nehmen kann. Epic Games wird im Zuge der Fortnite World Cup Finals weitere Events veranstalten", schreibt Epic Games Außerdem sollen bis zum Ende des Jahres (jede Woche) Turniere mit Preisgeldern in Höhe von 1.000.000 Dollar abgehalten werden. Um das wettkampforientierte Spielen abwechslungsreicher zu gestalten, sollen sich die Spieler in diesen Turnieren in unterschiedlichen Modi und Formaten messen. Epic Games wird ausgewählte Partner bei der Abhaltung von Turnieren und mit Preisgeldern überall auf der Welt unterstützen."Für die Teilnahme an jeglichen Fortnite-Wettkämpfen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Jeder Spieler muss mindestens 13 Jahre alt sein (oder engere Altersbeschränkungen erfüllen, falls dies entsprechend dem Wohnsitzland des Spielers erforderlich ist). Spieler zwischen 13 und 17 Jahren (oder einem anderen Alter, das die engere Altersbeschränkung des jeweiligen Wohnsitzlandes des Spielers erfüllt) müssen eine Genehmigung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten vorweisen. Die Spieler dürfen sich mit keinem der auf sie registrierten Epic Games-Konten negativ verhalten haben und keine Verstöße geheim halten. Den Spielern dürfen keine Strafen, die aufgrund des Bruchs offizieller Regeln von Epic Games verhängt wurden, auferlegt sein oder sie müssen diese vollständig abgebüßt haben. Das Event gilt nicht für Regionen, in denen entsprechende gesetzliche Beschränkungen oder Verbote bestehen. Hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung bestehen weitere Geschäftsbedingungen."Letztes aktuelles Video: Trailer fuer Saison 7