Tony Hawk's Pro Skater HD: Wird nächste Woche bei Steam entfernt - 4Players.de

Tony Hawk's Pro Skater HD wird in der nächsten Woche von Steam entfernt und daher nicht mehr zum Kauf zur Verfügung stehen. Das hat Valve als Plattformbetreiber nach Angaben von PC Gamer angekündigt. Gründe werden nicht genannt, doch vermutet das Magazin, dass der Lizenz-Soundtrack eine Rolle spielen dürfte. Dieser war z.B. auch für einen Verkaufsstopp von Forza Horizon verantwortlich, weil manche der Lizenzen ausgelaufen waren.Die Entfernung wird am 17. Juli erfolgen. Bis dahin kann man sich die Neuauflage von Robomodo und Activision Blizzard noch zum Angebotspreis von knapp acht Dollar sichern. Sie enthält die aufgepeppte Fassung des ersten Teils sowie den Nachfolger. Zudem gibt es noch diverse DLCs von Tony Hawk's Pro Skater 3, die man zusätzlich für das Spiel erwerben kann. In unserem Test gab es eine Wertung von 71% für das Remaster: "Das ist Skaten pur, ohne Gebäudekletterei, ohne Jackass-Blödsinn, ohne sinnlose Autos oder nicht funktionierende Skate-Hardware. Setzt man allerdings die Gläser der Realität auf, stellt man schnell fest, dass man vor einem hässlichen Spiel voller veralteter oder zumindest fragwürdiger Designentscheidungen sitzt, in dem man nur online und nicht lokal gegeneinander antreten darf. Was mir aber immer noch tausend Mal lieber ist, als ein neues RIDE oder Proving Ground."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer