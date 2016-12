Assassin's Creed 3: Steht kostenlos im Ubisoft-Club für PC zur Verfügung - zum 30. Jubiläum des Publishers - 4Players.de

noogood schrieb am 07.12.2016 um 12:01 Uhr

Day 1 (Today - 24/11) : Rayman Classic on Mobile: Android - iOS

Day 2 (25/11) : 30% off Ubisoft Games

Day 3 (26/11) : Exclusive Collection of E3 2016 Cards

Day 4 (27/11) : Ubi30 Exclusive GIF

Day 5 (28/11) : For Honor GIFs

Day 6 (29/11) : Ubi30 360 Image

Day 7 (30/11) : Just Dance Greeting Card

Day 8 (01/12) : Ubisoft DIY Advent Calendar

Day 9 (02/12) : Steep Wallpaper

Day 10 (03/12) : Exclusive Digital Posters from E3 2016

Day 11 (04/12) : Rabbids Holiday Goodies

Day 12 (05/12) : WWW Wallpaper

Day 13 (06/12) : Ubisoft Cocktail recipes

Day 14 (07/12) : Free Assassin's Creed 3 on PC

Day 15 (08/12) : Ubisoft Wrapping Paper

Day 16 (09/12) : 300 games Giveaway: 300 copies of 3 of the latest Ubisoft titles (1 game per person, first come first serve)

Day 17 (10/12) : Watch_Dogs 2 Wallpaper

Day 18 (11/12) : Ubisoft gift tags

Day 19 (12/12) : Ubisoft Dessert recipes

Day 20 (13/12) : Ghost Recon GIFs

Day 21 (14/12) : Wallpaper for mobile

Day 22 (15/12) : Free Prince of Persia on PC

Day 23 (16/12) : Free Rayman Legends on PC

Day 24 (17/12) : Free Splinter Cell on PC

Day 25 (18/12) : Free The Crew on PC

Day 26 (19/12) : Rayman GIF

Day 27 (20/12) : Steep GIF

Day 28 (21/12) : Exclusive 2017 Digital Holiday Cards

Day 29 (22/12) : Ubi30 Wallpaper

Day 30 (23/12) : Ubisoft Holiday decorations